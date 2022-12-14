"Чекай ракети": депутат РФ цинічно пообіцяв хлопчикові Вові з Києва влаштувати "подарунок" на Різдво

У Росії депутат Держдуми шокував своєю поведінкою. Там пройшла благодійна акція "Ялинка бажань" в ході якої депутат Держдуми Олег Нілов пообіцяв ракети "хлопчикові Вові з Києва".
"Хлопчик Вова з Києва мріє про ракети. Вова, ти отримаєш ракети, чекай", - цинічно заявив Нілов з посмішкою на обличчі.
Неадекватний депутат відразу ж зізнався, що пожартував, проте гумор оцінили не всі.
Так, в кадр потрапив інший депутат РФ Артем Метельов. Видно, йому стало соромно, стоячи на задньому плані. Тому він вирішив прикрити обличчя рукою після цинічного "жарту" Нілова.
Варто зазначити, що Ялинка-бажань була з побажаннями та листівками від дітей-сиріт та дітей з інвалідністю.
Ракетний терор РФ
За словами начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, запаси високоточного озброєння в РФ вже підходять до завершення, при цьому окупанти вже "увійшли в критичний мінімум".
Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні 5 грудня.
В результаті ракетного удару РФ по Україні в понеділок, 5 грудня, було пошкоджено два об'єкти інфраструктури.
Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
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