Залишилося на 5-7 пусків: експерт розповів, які ракети залишилися у Росії

За словами Світана, Росія використовує запас ракет, які були вироблені за кілька десятків років.

Роман Світан / УНІАН, скріншот

Військовий експерт і полковник запасу Роман Світан під час чату на Главреді заявив, що у Росії зараз є три типи ракет, і по кожній позиції різні цифри і прогнози, але якщо не брати до уваги ракети типу С-300, то у Росії залишилося запасу ракет на 5-7 пусків.

"Ракета ракеті ворожнечу. У Росії зараз є три типи ракет, і по кожній позиції різні цифри і прогнози. Перший тип - це балістичні ракети типу Точки У і Іскандера. Їх дуже мало - трохи більше сотні. Виробляти Росія їх може, але в дуже малих кількостях. З цієї причини ракети цього типу ми практично не бачимо, Росія залишає недоторканний запас цих ракет", - сказав військовий експерт.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

За його словами, такі ракети використовуватися вони будуть тільки в якомусь масовому потоці.

"Другий тип - крилаті ракети повітряного базування (Х-101, Х-555, які запускаються з Ту-95 і Ту-160) і морського базування (калібри, які працюють з кораблів). Цих ракет по кожній позиції трохи більше сотні, калібрів - трохи більше двох сотень. Інших - близько 400-500, не більше", - зазначив Світан.

За словами Світана, Росія використовує запас ракет, які були вироблені за кілька десятків років.

"Третій тип-ракети з-300. Але "ракета" тут – лише назва. Це засіб армійської артилерії дальністю дії до 100 км в межах фронту, тому не можна говорити про масове використання такого роду ракет. Це система ППО, яка в Росії в основному знята з бойового чергування і замінена системою С-400 (Тріумф). Росія використовує запас ракет, які були вироблені за кілька десятків років, ще за часів Радянського Союзу, – їх дійсно кілька тисяч. РФ може їх використовувати вздовж лінії фронту на глибину близько 100 км. тому, якщо не брати до уваги ракети типу С-300, то у Росії залишилося запасу ракет на 5-7 пусків, якщо хвиля буде така, як 5 грудня. Після цього РФ вийде в повний нуль", - додав він.

Ракетний терор РФ

За словами начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, запаси високоточного озброєння в РФ вже підходять до завершення, при цьому окупанти вже "увійшли в критичний мінімум".

Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні у понеділок, 5 грудня.

Про це речник Повітряних сил України Юрій Гнат розповів в ефірі телемарафону.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація - це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.

В результаті ракетного удару РФ по Україні в понеділок, 5 грудня, було пошкоджено два об'єкти інфраструктури.

Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Читайте також: