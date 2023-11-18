'Жалюгідний васал Сі': Путін уже змирився, що продав Росію Китаю - Піонтковський

Кремлівський лідер Путін привів Росію до стану повної залежності від Китаю.

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Путін змирився з повною залежністю від Китаю / Колаж: Главред, фото: УНІАН, depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін вже давно змирився з тим, що Росія стала повністю залежною від Китаю. Таку думку висловив політолог Андрій Піонтковський у ефірі телеканалу "Еспресо".

Політолог зауважив, що Китай розраховував на свою безпрограшність у стосунках з Росією, оскільки на Близькому Сході Китай програв у спробах конкурувати із США. У випадку з Росією, Китай міг би отримати значні території або стратегічні ресурси, а зараз Сі Цзіньпінь фактично отримав Сибір.

"Китай розраховував на безпрограшність стосовно Росії. На Близькому Сході він усе програв у спробах протиставити себе США. З Росією в нього була безпрограшна гра. Якщо Путіну вдалася б його агресія – Пекін отримав би Тайвань за повної дискредитації Сполучених Штатів, а зараз він фактично отримує Сибір. Поразка у війні зробила Путіна васалом, він сам це чудово розуміє. Дивовижною була промова Путіна в Пекіні перед російськими журналістами: він просто як жалюгідний васал Сі розповідав з величезним пієтетом, як Сі особисто з ним обідав кілька годин у своєму покої", - розповів Піонтковський.

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Піонтковський звертає увагу на те, що Росія, прагнучи зберегти свої позиції і вплив на світовій сцені, мала спроби зблизитися з Китаєм. Путін сподівався на зростання економічних відносин та політичну підтримку Китаю. Однак, замість того, щоб залишатися державою-партнером, Росія поступово стала васалом Китаю, ставши залежною від економічної підтримки. Експерт переконаний, що Росія давно стала повністю залежною від Китаю.

"А наступного дня він гордовито назвав себе Олександром Невським – тим, який приїздив лизати черевика монгольського хана, щоб протистояти Заходу і не віддати свою душу західним варварам. Путін уже погодився, що він "Невський XXI століття", який продав Росію Китаю", - додав політолог.

Відносини Росії та Китаю

Як раніше повідомляв Главред, наближення Росії до Китаю стає небезпечним перш за все для самої Росії. Відносини між країнами можуть дійти до точки, коли Кремль буде вимушений прийняти реальність влади Китаю над часткою російської території. Останній візит Путіна до Китаю, вочевидь, лише підсилив цю можливість.

Також глава КНР Сі Цзіньпін висловив готовність до співпраці зі Сполученими Штатами для спільного реагування на глобальні виклики. Зараз виокремлюється важливість "правильного шляху взаєморозуміння" між країнами, який матиме значення для світового співтовариства.

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