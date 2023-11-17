'Керуватиме так само': Подоляк розповів про наступника Путіна

Всі помиляються, коли думають, що після Путіна може бути якийсь наступник, що буде керувати так, як це робив диктатор.

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Подоляк розповів про наступника Путіна / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що всі помиляються, коли думають, що в російського диктатора Путіна може бути якийсь наступник, який керуватиме так, як нинішній диктатор. За його словами, голова Радбезу РФ Дмитро Медвєдєв належить до категорії шутів і виконуватиме функцію шута до кінця.

"Колишній президент країни-агресора ні на що не впливає і не приймає ніяких рішень. Він не може бути кандидатом в диктатори, бо ніхто просто не повірить, що шут є диктатором" - сказав він інтерв'ю для 24 Каналу.

Подоляк вважає, що всі помиляються, коли думають, що після Путіна може бути якийсь наступник, що буде керувати так, як це робив диктатор. Це була змова еліт.

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За його словами, наступник Путіна має бути настільки харизматичною, пасіонарною особою, щоб всі боялись порушити внутрішні елітні домовленості, які були зроблені ще при Путіні.

"Патрушев-молодший не є такою особою. Йому бракує харизми. Він не є впливовою особою для політичних еліт. Старший Патрушев - можливо, хоча навіть він викликає питання, а молодший - це взагалі фікція", - каже Подоляк.

На його думку, як тільки зміниться серцевина системи, еліти запропонують переписати свій "внутрішній договір". Мовляв, давайте по-новому домовлятися щодо того, хто і які матиме права.

За його словами, щоб це пришвидшити, треба зруйнувати базовий міф про те, що Путін - це смілива, впливова людина, яка контролює всі процеси. Це те, що не до кінця зробив ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин.

Нагадаємо, що Росія ганьбиться з "виборами" Путіна. Росіяни зібралися провести переоблік жителів Бердянська, Мелітополя та інших населених пунктів, щоб поставити галочки за Путіна, сказав Іван Федоров.

У Путіна вибухнули фантазіями про "нового" президента Росії. У директорській Володимира Путіна не знають, чи зможе "новий президент", мовляв, зберегти все те, що накоїв чинний глава країни-агресора Росії.

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