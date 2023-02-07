Землетруси в Туреччині та Сирії: кількість жертв перевищила 4,3 тисячі осіб

У Туреччині загинула 2921 людина, 15 834 отримали поранення різного ступеня тяжкості. У Сирії загинули 1,4 тисячі осіб, понад 3 тисячі травмовані.

Землетрус у Туреччині забрав життя тисяч людей / Фото aa.com.tr

Землетрус у Туреччині та Сирії, який стався рано вранці 6 лютого, забрав життя понад 4,3 тисячі осіб, майже 18 тисяч людей отримали поранення. Всього сталося 243 підземних поштовхи.

Як повідомляє Anadolu, в Туреччині загинула 2921 людина, 15 834 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У Сирії внаслідок землетрусу загинуло щонайменше 1,4 тисячі осіб, понад 3 тисячі травмовані.

Тривають пошуково-рятувальні роботи. Наразі в районах стихійних лих ведеться інтенсивна робота за участю 16 400 рятувальників Туреччини та інших країн.

Президент Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що у зв'язку із землетрусом у Туреччині оголошено 7-денний національний траур.

Кількість загиблих від землетрусу в Туреччині може збільшитися у 8 разів

Кількість загиблих внаслідок землетрусу на південному сході Туреччини 6 лютого може зрости у вісім разів. Про це заявила старший співробітник ВООЗ з надзвичайних ситуацій у Європі Кетрін Смоллвуд, передає BBC.

"На жаль, ми завжди спостерігаємо одне й те саме із землетрусами, а саме те, що початкові повідомлення про кількість загиблих або поранених людей значно зростають найближчими днями протягом тижня", - заявила Смоллвуд.

Землетрус у Туреччині 2023

Вранці 6 лютого в Туреччині пройшла серія потужних землетрусів.

Землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим у Туреччині з 1939 року. Тоді загинули майже 33 тис.осіб, близько 100 тис. постраждали.

Землетрус також стався в Сирії. Крім того, завдано шкоди двом населеним пунктам і понад 70 селам в провінції Західний Азербайджан. Загалом зруйновано 20-50% будівель.

Увечері, 6 лютого, землетрус магнітудою 5,4 було зафіксовано і в Казахстані.

Як повідомив сейсмолог Олександр Кендзьора, землетруси в Туреччині виникли в сейсмоактивному поясі до якого відноситься і Україна. За його словами, землетруси можна очікувати в Києві та Криму.

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