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Цунамі в Італії: землетрус у Туреччині може спричинити ще страшніші наслідки

6 лютого 2023, 14:02
Італійська влада оголосила тривогу через можливе цунамі, яке може статися через землетрус в Туреччині.
Землетрус у Туреччині
Землетрус в Туреччині / Sabah.com.tr

Землетрус, який стався в Туреччині і вже забрав життя більше тисячі людей, може викликати цунамі в Італії.

Як повідомляє турецьке видання Haberturk, на підставі даних, оброблених Центром оповіщення про цунамі (CAT) INGV, Департамент цивільної оборони оголосив тривогу про можливі хвилі цунамі, що досягають узбережжя Італії після землетрусу магнітудою 7,7, епіцентр якого стався між Туреччиною і Сирією о 02:00.

Заява, зроблена владою, включала інформацію про те, що рекомендується триматися подалі від прибережних районів, відправитися на розташовані поблизу височини і слідувати інструкціям місцевої влади.

Відзначимо, що цунамі створює серію морських хвиль при швидкому русі великої водойми. Попередження вказує на реальну небезпеку для людей поблизу берега, особливо в районах не надто високо або навіть нижче рівня моря. Навіть хвиля висотою всього 0,5 метра може викликати небезпечні повені і дуже сильні течії".

Землетрус у Туреччині

О четвертій ранку, в ніч з неділі на понеділок, у Туреччині стався сильний землетрус, магнітудою 7,8 балів за шкалою Ріхтера.

Серед 10 провінцій, найбільш сильно постраждало місто Кахранмараш. На момент публікації матеріалу, президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що 912 громадян загинули, 5385 отримали поранення. З-під завалів витягнуто 2 тисячі 470 осіб. Зруйновано 2 тисячі 818 будівель.

У той час, як будівлі в багатьох містах були зруйновані в результаті землетрусу, його сила відчувалася і в Східному Причорномор'ї. Провінції Трабзон, Різе, Орду, Гіресун і Гюмюшхане тряслися в регіоні близько 1 хвилини. У всіх містах Туреччини розгортаються пересувні пункти зі збору крові на допомогу постраждалим в результаті землетрусу.

Дані про жертв і постраждалих не остаточні, оскільки рятувальні роботи тривають.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що посольство перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих у Туреччині.

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землетрус у Туреччині
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