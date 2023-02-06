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900 загиблих і понад 5000 поранених: Туреччина приходить до тями після сильного землетрусу

6 лютого 2023, 11:54
У мережі поступово з'являються страшні відео, зняті людьми під час стихійного лиха.
Землетрус_турція23
Землетрус_турція23 / Sabah.co.tr

О четвертій ранку, в ніч з неділі на понеділок, в Туреччині стався сильний землетрус, магнітудою 7,8 балів за шкалою Ріхтера.

Серед 10 провінцій, найбільш сильно постраждало місто Кахранмараш. За словами віце-президента Фуата Октая, 284 людини загинули і 2 тисячі 323 людини отримали поранення. Октай заявив, що існує проблема з газопроводом Кахраманмараш-Газіантеп і що природний газ не буде надходити протягом декількох днів.

Пізніше президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що 912 громадян загинули, 5385 отримали поранення. З-під завалів витягнуто 2 тисячі 470 осіб. Зруйновано 2 тисячі 818 будівель.

Не витримав і сильного землетрусу історичний замок Газіантеп. У нього обвалилася частина стін, які уламками скотилися до підніжжя гори.

900 загиблих і понад 5000 поранених: Туреччина приходить до тями після сильного землетрусу
Фортеця Газіантеп. Фото sabah.com.tr
900 загиблих і понад 5000 поранених: Туреччина приходить до тями після сильного землетрусу
Фортеця Газіантеп. Фото sabah.com.tr
900 загиблих і понад 5000 поранених: Туреччина приходить до тями після сильного землетрусу
Фортеця Газіантеп. Фото sabah.com.tr

Крім того, в ці дні в Туреччині спостерігається найнижча температура за всю зиму. За словами інженера-метеоролога і фахівця з ліквідації наслідків стихійних лих проф. др. Мікдат Кадиоглу, в нормальних умовах час виживання під завалами становить 72 години або 3 дні. В даний час проблема переохолодження виникає через погодні умови.

Відповідно, погода в Кахраманмараші очікується дуже хмарною, часом з короткочасними снігопадами, мінімальна температура повітря 0, максимальна 3 градуси.

900 загиблих і понад 5000 поранених: Туреччина приходить до тями після сильного землетрусу

У той час як будівлі в багатьох містах були зруйновані в результаті землетрусу, його сила відчувалася і в Східному Причорномор'ї. Провінції Трабзон, Різе, Орду, Гіресун і Гюмюшхане тряслися в регіоні близько 1 хвилини.

Зазначимо, що пошуково-рятувальні роботи тривають після землетрусу магнітудою 7,4, епіцентр якого знаходиться в районі Пазарджик Кахраманмараша і торкнулося в цілому 10 провінцій. Міністерство національної оборони також вжило заходів з доставки в район землетрусу пошуково-рятувальних груп.

Велика кількість транспортних літаків, в тому числі транспортний літак А400М ЗС Туреччини, почали перекидання в регіон пошуково-рятувальних груп і транспортних засобів. Літаки швидкої допомоги також беруть участь у створенні "коридору повітряної допомоги".

У всіх містах Туреччини розгортаються пересувні пункти зі збору крові на допомогу постраждалим в результаті землетрусу.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що вранці 6 лютого в Туреччині пройшла серія потужних землетрусів. Зруйновані будівлі. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що в результаті землетрусу загинули 912 осіб, поранені - 5385.

Сьогоднішній землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим у Туреччині з 1939 року. Тоді загинули майже 33 тис.осіб, близько 100 тис. постраждали.

Землетрус у Сирії

237 людей загинули і 639 отримали поранення в Сирії в результаті серії потужних землетрусів, центром яких стала Південно-Східна Туреччина.

Як повідомляє сирійське агентство SANA, сильні підземні поштовхи вразили регіони Ідліб, Алеппо, Хама, Латакія і Ракка.

Щонайменше 42 людини загинули і понад 200 отримали поранення в районах Алеппо, які знаходяться під контролем режиму Башара Асада.

Десятки будівель також були зруйновані або пошкоджені в контрольованих опозицією районах на півночі Сирії, де рятувальні команди шукають тих, хто вижив.

У різних районах на півночі Сирії щонайменше 58 людей були вбиті і сотні поранені.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що багато жителів все ще перебувають під завалами. Вони також закликають громадян допомогти доставити постраждалих до лікарень.

землетрус у Туреччині
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