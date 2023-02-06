В Україні може статися сильний землетрус: сейсмолог назвав два небезпечних міста

Сильний землетрус може статися в Україні. Як повідомив сейсмолог Олександр Кендзера, землетруси в Туреччині виникли в сейсмоактивному поясі до якого відноситься і Україна.
За його словами, землетрусу можна очікувати в Києві і Криму.
"Безумовно може бути (сильний землетрус у Києві — ред.), все залежить від того, про який землетрус ми говоримо. Зокрема ці землетруси з осередками в зоні Вранча, з джерелами в зоні Вранча, яка на території Румунії. Від цих землетрусів сейсмічні хвилі підходять і викликають коливання і в Києві, і в Москві, і в Санкт-Петербурзі. Люди пам'ятають сильні землетруси, які були в зоні Вранча в 1977, 1986 і 1990 роках. Пам'ятають, як у Києві з високих будинків жителі вибігали на вулицю, бо боялися, що їхні будинки можуть зруйнуватися", - розповів Кендзера, передає УНН.
Також він зазначив, що сильні землетруси можуть статися в Криму, який має власні сейсмоактивні зони, зокрема, південне узбережжя.
Хто такий Олександр Кендзера
Кендзера Олександр - геофізик, сейсмолог. Заступник директора Інституту геофізики НАН України.
Він додав, що землетрус в Туреччині стався в сейсмоактивному поясі до якого відноситься і Україна.
"Просто землетруси сталися на південно-західній околиці цього поясу, а ми лежимо на північно-східній частині", — зазначив Кендзера.
Як діяти людям при сильному землетрусі:
- Якщо перебуваєте в панельних будинках, то з нижніх поверхів можна встигнути втекти.
- Якщо мова про високі поверхи, то навряд чи людина встигне за одну хвилину зібратися і вибігти.
- У разі перебування на вулиці біля висоток потрібно ховатися в місцях, де сходяться стіни, або там де несучі стовпи, адже, наприклад, можна травмуватися осколками від вікон, додав фахівець.
Землетрус у Туреччині, Сирії та Казахстані
6 лютого, в світі сталося кілька найсильніших за останні роки землетрусів. Перше сталося о 4:17 ранку магнітудою 7,7 в районі Пазарджик в південній провінції Кахраманмараш Туреччини.
Землетрус стався на глибині 7 кілометрів.
Під ранок 6 лютого стався землетрус магнітудою 6,4, який стався на південному сході провінції Газіантеп.
За останніми даними число загиблих в результаті землетрусу на південному сході Туреччини наблизилося до 1500. Водночас поранення отримали 8 533 людини.
Як повідомляє сирійське агентство SANA, сильні підземні поштовхи вразили регіони Ідліб, Алеппо, Хама, Латакія і Ракка.
Десятки будівель також були зруйновані або пошкоджені в контрольованих опозицією районах на півночі Сирії, де рятувальні команди шукають тих, хто вижив.
За останніми даними в Сирії загинуло 783 людини.
Увечері, 6 лютого, землетрус магнітудою 5,4 було зафіксовано і в Казахстані.
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