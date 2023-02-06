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В Україні може статися сильний землетрус: сейсмолог назвав два небезпечних міста

6 лютого 2023, 19:02
Слідом за Туреччиною, Сирією, Казахстаном в Україні може статися землетрус. Сейсмолог прогнозує в Києві.
землетрус в Україні
Землетрус в Україні / pixabay

Сильний землетрус може статися в Україні. Як повідомив сейсмолог Олександр Кендзера, землетруси в Туреччині виникли в сейсмоактивному поясі до якого відноситься і Україна.

За його словами, землетрусу можна очікувати в Києві і Криму.

"Безумовно може бути (сильний землетрус у Києві — ред.), все залежить від того, про який землетрус ми говоримо. Зокрема ці землетруси з осередками в зоні Вранча, з джерелами в зоні Вранча, яка на території Румунії. Від цих землетрусів сейсмічні хвилі підходять і викликають коливання і в Києві, і в Москві, і в Санкт-Петербурзі. Люди пам'ятають сильні землетруси, які були в зоні Вранча в 1977, 1986 і 1990 роках. Пам'ятають, як у Києві з високих будинків жителі вибігали на вулицю, бо боялися, що їхні будинки можуть зруйнуватися", - розповів Кендзера, передає УНН.

Також він зазначив, що сильні землетруси можуть статися в Криму, який має власні сейсмоактивні зони, зокрема, південне узбережжя.

Хто такий Олександр Кендзера

Кендзера Олександр - геофізик, сейсмолог. Заступник директора Інституту геофізики НАН України.

Він додав, що землетрус в Туреччині стався в сейсмоактивному поясі до якого відноситься і Україна.

"Просто землетруси сталися на південно-західній околиці цього поясу, а ми лежимо на північно-східній частині", — зазначив Кендзера.

Як діяти людям при сильному землетрусі:

  • Якщо перебуваєте в панельних будинках, то з нижніх поверхів можна встигнути втекти.
  • Якщо мова про високі поверхи, то навряд чи людина встигне за одну хвилину зібратися і вибігти.
  • У разі перебування на вулиці біля висоток потрібно ховатися в місцях, де сходяться стіни, або там де несучі стовпи, адже, наприклад, можна травмуватися осколками від вікон, додав фахівець.

Землетрус у Туреччині, Сирії та Казахстані

6 лютого, в світі сталося кілька найсильніших за останні роки землетрусів. Перше сталося о 4:17 ранку магнітудою 7,7 в районі Пазарджик в південній провінції Кахраманмараш Туреччини.

Землетрус стався на глибині 7 кілометрів.

Під ранок 6 лютого стався землетрус магнітудою 6,4, який стався на південному сході провінції Газіантеп.

За останніми даними число загиблих в результаті землетрусу на південному сході Туреччини наблизилося до 1500. Водночас поранення отримали 8 533 людини.

Як повідомляє сирійське агентство SANA, сильні підземні поштовхи вразили регіони Ідліб, Алеппо, Хама, Латакія і Ракка.

Десятки будівель також були зруйновані або пошкоджені в контрольованих опозицією районах на півночі Сирії, де рятувальні команди шукають тих, хто вижив.

За останніми даними в Сирії загинуло 783 людини.

Увечері, 6 лютого, землетрус магнітудою 5,4 було зафіксовано і в Казахстані.

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