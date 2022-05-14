Новообрана президент Угорщини засудила Путіна та підтримала вступ України до ЄС

Нова президент Угорщини засудила агресію Путіна / HUSZTI ISTVÁN / TELEX

Новообрана лідер Угорщини Каталіна Новак під час церемонії інавгурації в суботу озвучила позицію щодо війни Росії проти України, пише Telex.

Новак назвала 10 пунктів, в яких викладена позиція щодо російського вторгнення і ставлення до України:

Ми засуджуємо путінську агресію, збройний напад на суверенну державу.

Ми назавжди скажемо "ні " всім зусиллям відновити Радянський Союз.

Ми, угорці, хочемо миру тут і в сусідніх країнах, ми хочемо миру, а не війни.

Ми вимагаємо розслідування і покарання військових злочинів.

Ми не нейтральні, ми на стороні невинних жертв і правди. Ми виконуємо свої зобов'язання в рамках ЄС і НАТО, але, якщо цього захочуть угорські інтереси, ми скажемо ні.

Ні за яких обставин ми не хочемо відмовлятися від свого суверенітету, за який неодноразово боролися, і постійно розвиваємо наші оборонні сили.

Ми підтримуємо вступ України до ЄС.

Ми готові жертвувати заради миру і не будемо перешкоджати допомозі наших союзників, але ми не погодимося на рішення, що вимагають від угорців більше жертв, ніж шкоду, яку вони завдають російському агресору.

Ми раді бути посередником між сторонами війни.

Ми наполягаємо на забезпеченні прав угорців, які проживають в Україні, як раніше, так і зараз.

Нагадаємо, раніше, за інформацією агентства Bloomberg, посли країн Євросоюзу не домовилися по шостому пакету санкцій проти РФ через позицію Угорщини. Будапешт відмовляється підтримувати ембарго на російську нафту. Угорщині як виняток дозволили купувати нафту в Росії до 2024 року, проте держава все одно заблокувала угоду.

Але є дані про те, що від міжнародної міжбанківської системи SWIFT повинні бути відключені ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк.

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