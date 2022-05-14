Новообрана президент Угорщини засудила Путіна та підтримала вступ України до ЄС

Новак назвала 10 пунктів, в яких викладена позиція щодо російського вторгнення і ставлення до України.
Новообрана лідер Угорщини Каталіна Новак під час церемонії інавгурації в суботу озвучила позицію щодо війни Росії проти України, пише Telex.
Новак назвала 10 пунктів, в яких викладена позиція щодо російського вторгнення і ставлення до України:
- Ми засуджуємо путінську агресію, збройний напад на суверенну державу.
- Ми назавжди скажемо "ні " всім зусиллям відновити Радянський Союз.
- Ми, угорці, хочемо миру тут і в сусідніх країнах, ми хочемо миру, а не війни.
- Ми вимагаємо розслідування і покарання військових злочинів.
- Ми не нейтральні, ми на стороні невинних жертв і правди. Ми виконуємо свої зобов'язання в рамках ЄС і НАТО, але, якщо цього захочуть угорські інтереси, ми скажемо ні.
- Ні за яких обставин ми не хочемо відмовлятися від свого суверенітету, за який неодноразово боролися, і постійно розвиваємо наші оборонні сили.
- Ми підтримуємо вступ України до ЄС.
- Ми готові жертвувати заради миру і не будемо перешкоджати допомозі наших союзників, але ми не погодимося на рішення, що вимагають від угорців більше жертв, ніж шкоду, яку вони завдають російському агресору.
- Ми раді бути посередником між сторонами війни.
- Ми наполягаємо на забезпеченні прав угорців, які проживають в Україні, як раніше, так і зараз.
Нагадаємо, раніше, за інформацією агентства Bloomberg, посли країн Євросоюзу не домовилися по шостому пакету санкцій проти РФ через позицію Угорщини. Будапешт відмовляється підтримувати ембарго на російську нафту. Угорщині як виняток дозволили купувати нафту в Росії до 2024 року, проте держава все одно заблокувала угоду.
Але є дані про те, що від міжнародної міжбанківської системи SWIFT повинні бути відключені ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк.
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Автор: Катя Трохименко