Позиція змінилася: у Росії передумали щодо вступу України до ЄС

У Росії змінилася позиція щодо вступу України в ЄС / rferl.org

Позиція Росії щодо майбутнього вступу України до Європейського Союзу змінюватися. Скоріш за все, в Москві виступатимуть проти такої перспективи, повідомляє РИА Новости.

"Позиція Росії щодо бажання Києва вступити до ЄС змінилася, тепер вона схожа з позицією щодо вступу України до НАТО", - заявив заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський.

Зазначимо, у березні російський парламентер Володимир Мединський, який бере участь у консультаціях з врегулювання військового конфлікту з Україною, говорив, що українська сторона в проєкті мирного договору пропонувала відмову від вступу до НАТО за умови, що Москва не буде проти її членства в ЄС.

читайте такожУгорщина блокує ембарго ЄС на нафту з Росії і відключення Ощадбанку від SWIFT-Bloomberg

До цього Росія категорично проти виступала проти вступу України до НАТО, пояснюючи це загрозою своїй безпеці. Фактично, повернення до позаблокового статусу є однією з метою війни проти України.

Заявку на вступ до Євросоюзу президент України Володимир Зеленський підписав 28 Лютого 2022 року. Зараз вона знаходиться на розгляді. Україну очікує присвоєння статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Читайте також: