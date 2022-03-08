Школярів та студентів у РФ змушуватимуть надсилати окупантам листи

Військові РФ отримуватимуть листи від школярів / Reuters

Партія влади РФ "Єдина Росія" запланує проведення акції "Zахисникам вітчизни", яка торкнеться всю територію РФ. Йдеться про написання листів російським окупантам, вчиняє наступ на Україну.

Як пише УП з посиланням на джерело в розвідці, акція стартує 9 березня. "Єдинороси" взяли на себе завдання забезпечити доставку листів.

Відзначається, що учасниками акції можуть стати російські школярі, студенти, викладачі вузів, пенсіонери, працівники бюджетних і не бюджетних організацій і установ, а також партійний актив і прихильники "єдиної Росії".

"Вони можуть слати військовим листи, дитячі малюнки або плакати, смс, електронні листи. Пункти прийому листів працюватимуть у всіх громадських приймальнях "Єдиної Росії". Серед тез програми наголошується, що, незважаючи на окремі "верески" ліберальної опозиції і зірок шоу-бізнесу, переважна більшість жителів Росії нібито розуміє і схвалює необхідність проведення "спецоперації на території України і ліквідації нацистського київського режиму", - розповіло джерело.

Також відомо, що в Москві поліція прийшла додому до шестикласника, який ставив питання про війну з Україною на уроці і вигукнув "Слава Україні" на перерві. У підсумку йому відключили електрику і викликають батьків у відділення.

Нагадаємо, у Службі безпеки України повідомили, що виходячи зі свідчень російського військового, який потрапив під обстріл від своїх же товаришів, армія РФ має пряму вказівку розстрілювати українське цивільне населення.

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