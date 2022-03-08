Школярів та студентів у РФ змушуватимуть надсилати окупантам листи

"Єдинороси" взяли на себе завдання забезпечити доставку листів.
Партія влади РФ "Єдина Росія" запланує проведення акції "Zахисникам вітчизни", яка торкнеться всю територію РФ. Йдеться про написання листів російським окупантам, вчиняє наступ на Україну.
Як пише УП з посиланням на джерело в розвідці, акція стартує 9 березня. "Єдинороси" взяли на себе завдання забезпечити доставку листів.
Відзначається, що учасниками акції можуть стати російські школярі, студенти, викладачі вузів, пенсіонери, працівники бюджетних і не бюджетних організацій і установ, а також партійний актив і прихильники "єдиної Росії".
"Вони можуть слати військовим листи, дитячі малюнки або плакати, смс, електронні листи. Пункти прийому листів працюватимуть у всіх громадських приймальнях "Єдиної Росії". Серед тез програми наголошується, що, незважаючи на окремі "верески" ліберальної опозиції і зірок шоу-бізнесу, переважна більшість жителів Росії нібито розуміє і схвалює необхідність проведення "спецоперації на території України і ліквідації нацистського київського режиму", - розповіло джерело.
Також відомо, що в Москві поліція прийшла додому до шестикласника, який ставив питання про війну з Україною на уроці і вигукнув "Слава Україні" на перерві. У підсумку йому відключили електрику і викликають батьків у відділення.
Нагадаємо, у Службі безпеки України повідомили, що виходячи зі свідчень російського військового, який потрапив під обстріл від своїх же товаришів, армія РФ має пряму вказівку розстрілювати українське цивільне населення.
Читайте також:
- Британія закликала Вишеградську групу створити "План Маршалла для України"
- Польща готова розмістити всі свої винищувачі на авіабазі Рамштайн і передати їх США
- Загарбники вдарили по військовій частині в Бориспільському районі