Війська РФ розбомбили склад побутової хімії на Київщині

Війська РФ вдарили по складу з побутовими товарами / НПУ

Російські окупанти атакували склад побутової хімії та промислових товарів у Київській області.

Як повідомляє поліція Київської області, авіаудар здійснений по Калинівці. Ракета потрапила в Склади і почалася пожежа.

"Авіаудар по Калинівці! Ракета потрапила в склади з промисловими товарами і побутовою хімією. Спалахнула пожежа! На місці вже працюють поліцейські і рятувальники", - сказано в повідомленні.

Інформація про постраждалих уточнюється.

За словами радника глави МВС Антон Геращенко, в склад потрапив не снаряд, а уламки від нього, так як ракету класу Калібр збили українські ППО.

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"Пів години тому наше доблесне ППО збили чергову крилату ракету Калібр над селом Калинівка Броварського району. Уламки ракети впали на митний склад. Почалася пожежа. Працюють рятувальники. Слава українським ППО!"- повідомив він.

Нагадаємо, у Службі безпеки України повідомили, що виходячи зі свідчень російського військового, який потрапив під обстріл від своїх же товаришів, армія РФ має пряму вказівку розстрілювати українське цивільне населення.

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