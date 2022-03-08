Загарбники вдарили по військовій частині в Бориспільському районі

Удар по військовій частині в Бориспільському районі / НПУ

Війська РФ завдали авіаудару по військовій частині в Бориспільському районі на Київщині. Є постраждалі.

"Авіаудар по військовій частині в Бориспільському районі! Сьогодні близько 18 години ворог скинув снаряд в районі Бабкіна. Є травмовані", - йдеться в повідомленні Нацполіції.

На даний момент поліція проводить огляд найближчих будинків на можливу наявність пошкоджень.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, раніше сьогодні російські окупант атакували склад побутової хімії і промислових товарів в Київській області.

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