"Заробляють величезні гроші": ексрозвідник КДБ сказав, кому в РФ вигідний Путін

У Росії залишилася лише одна група осіб, якій вигідно, щоб главою Кремля лишався Путін.

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Путін при владі влаштовує лише одну групу осіб в РФ, зазначає Жирнов/ колаж: Главред, фото: скрін

Більшість представників верхівки російської влади хочуть прибрати російського диктатора Володимира Путіна з поста президента країни-агресорки РФ. Але залишилася ще група людей, які виступають за нього, тому що їм це вигідно.

Про це розповів колишній нелегал КДБ СРСР і СЗР Росії, політемігрант у Франції, письменник Сергій Жирнов в інтерв'ю Главреду. Він зазначає, що одним з можливих сценаріїв усунення Путіна є варіант, коли його прибере якесь угруповання в РФ, що не задоволене його політикою і розуміє, що глава Кремля чіпляється за владу і стає гальмом.

"А він (Путін – ред.) вже давно ним (гальмом – ред.) став, тому що сімнадцятий місяць Путін проводить самогубну політику для власного режиму і для тих людей, які знаходяться навколо нього. І всі вони, загалом, вже розуміють, що його треба усувати", – зазначив Жирнов.

Єдина група, яка не хоче усунення Путіна – це група осіб, які заробляють на війні в Україні.

"Ось ті люди, які десь ставлять нікому не потрібні "зуби дракона", копають тисячі кілометрів окопів, або такі, як Пригожин, який постачає російській армії продовольство і заробляє на цьому величезні гроші. І ці люди, звичайно, зацікавлені в тому, щоб цей шлях залишався. Всі інші, в тій чи іншій мірі зацікавлені в тому, щоб Путін змінився", – сказав Жирнов.

Дивіться відео інтерв'ю Сергія Жирнова Главреду про двійників Путіна:

Хто такий Сергій Жирнов Сергій Олегович Жирнов - полковник запасу другого розряду, колишній розвідник-нелегал. Журналіст, економіст-міжнародник, громадський діяч, правозахисник, міжнародний консультант, пише cyclowiki.org. У 1999-2001 роках прославився своєю безпрецедентною історією зі спробою в судовому порядку отримати на руки диплом про закінчення КІ КДБ СРСР. Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації з 1997 року відмовляється видати колишньому розвіднику-нелегалу Жирнову його власний диплом про закінчення давно розшифрованого шпигунського вишу під приводом небезпеки розголошення державної таємниці. Неординарна судово-шпигунська історія отримала широкий публічний резонанс в Росії та за кордоном.

Чи можуть в РФ усунути Путіна

Раніше політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко зазначав, що генерали РФ навмисно дозволили Пригожину йти на Москву. За його словами, Путіна можуть миттєво викинути з президентського крісла РФ. Він досі керує Росією тільки тому, що йому поки що не знайшли заміну. Глава Кремля буде дуже швидко усунений, як тільки буде знайдена форма усунення і наступник.

Також раніше політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов зазначав, що владу в РФ змінить той, хто буде ближчим до людини з рушницею. Путіна можна усунути від влади в РФ лише у результаті палацового перевороту і змови у "верхах". Не варто розраховувати на те, що глава Кремля піде після масових протестів або в результаті активності опозиції.

Нагадаємо, ексрозвідник КДБ Сергій Жирнов зазначав, що двійник може замінити Путіна після його смерті, але лише в одному випадку. Після смерті диктатора РФ влада має перейти до прем’єрміністра. Та якщо Мішустін не влаштовує "верхівку" країни-агресорки Росії, то на публіку випустять двійника Путіна з єдиною метою – провести неконституційну передачу влади не прем'єрміністру РФ, а комусь іншому.

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