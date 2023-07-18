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Двійник може замінити Путіна після його смерті, але лише в одному випадку – Жирнов

Альона Вороніна
18 липня 2023, 14:50 оновлено 18 липня, 14:57
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Після смерті диктатора РФ влада має перейти до прем’єрміністра. Та якщо Мішустін не влаштовує верхівку, то на публіку випустять двійника Путіна з єдиною метою.
Владимир Путин, Сергей Жирнов
Якщо є консенсус у верхівці РФ щодо заміни, Путіну дадуть спокійно померти, вважає Жирнов/ колаж: Главред, фото: скрін

Згідно з Конституцією країни-агресорки Росії, у разі смерті російського диктатора Володимира Путіна влада тимчасово переходить до прем'єрміністра, який стає виконуючим обов'язки президента і повинен упродовж 90 днів організувати і провести нові президентські вибори. Але якщо "верхівка" в РФ буде незадоволена нинішнім прем’єром Михайлом Мішустіним і не захоче, щоб влада перейшла у його руки, тоді на публіку можуть випустити одного з двійників Путіна.

Двійник глави Кремля в такому разі матиме єдине завдання – провести неконституційну передачу влади не прем'єрміністру РФ, а комусь іншому. Таку думку висловив колишній нелегал КДБ СРСР і СЗР Росії, політемігрант у Франції, письменник Сергій Жирнов в інтерв’ю Главреду.

"Ось якщо є консенсус у "верхівці", що Мішустін, чинний прем'єр, здатний зробити щось в інтересах цієї "верхівки", то тоді цьому Путіну дадуть спокійно померти. Тобто скажуть, що Путін помер, і що процес зміни президента запущений. Інша справа, якщо виникне якась проблема. Наприклад, якщо частина еліти навколо Путіна буде вважати, що Мішустін не здатний зробити так, як їм хочеться, або більше того, навіть активно працює на протиборчу групу в тій же самій "верхівці", – зазначив Жирнов.

У такому разі на арену можуть випустити двійника Путіна і видати його за ще чинного президента країни-агресорки Росії. Його випустять лише з однією метою – щоб вийшов цей двійник і сказав, що він тимчасово передає владу.

"Ось так, як це зробив Єльцин, коли той сказав "Я втомився, я йду" і вказав на конкретну людину, якій він передає владу. І якщо ця конкретна людина буде не прем'єрміністром, ось тоді цей двійник має сенс на існування", – пояснив експерт.

Цей двійник може взагалі відправити уряд у відставку та оголосити, що він тимчасово передає свої повноваження президента, наприклад, секретарю Ради безпеки РФ Миколі Патрушеву, його сину або будь-кому іншому, зазначає Жирнов.

Якщо у "верхівці" влади РФ не буде такої мети порушити конституційний механізм і просунути на пост президента когось замість Мішустіна, то двійника Путіна навряд чи використовуватимуть, вважає експерт. Тим більше, що використання двійників стає все більш небезпечним, адже вони уже не раз ледь не "спалилися", коли починали розповідати якісь небилиці зі своєї біографії.

"Тож не думаю, що довгострокове перебування такого двійника в інтересах будь-якого угруповання навколо Путіна. Його можуть зберегти тільки на той випадок, щоб провести неконституційну передачу влади не прем'єр-міністру, а комусь іншому. Тільки в цьому випадку", – підсумував Жирнов.

Хто такий Сергій Жирнов

Сергій Олегович Жирнов – полковник запасу другого розряду, колишній розвідник-нелегал. Журналіст, економіст-міжнародник, громадський діяч, правозахисник, міжнародний консультант, пише cyclowiki.org.

У 1999-2001 роках прославився своєю безпрецедентною історією зі спробою в судовому порядку отримати на руки диплом про закінчення КІ КДБ СРСР. Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації з 1997 року відмовляється видати колишньому розвіднику-нелегалу Жирнову його власний диплом про закінчення давно розшифрованого шпигунського вишу під приводом небезпеки розголошення державної таємниці. Неординарна судово-шпигунська історія отримала широкий публічний резонанс в Росії та за кордоном.

Дивіться відео інтерв'ю Сергія Жирнова Главреду про двійників Путіна:

Двійники Путіна

Раніше профайлер розкрив, чого найбільше боїться Путін. Кандидат психологічних наук, профайлер Дмитро Попов розповів, що глава Кремля боїться вірусів і бактерій. Тому поїздка російського диктатора у Дагестан ще раз показала, що там був несправжній Путін.

Також Попов розкрив роль двійників диктатора. Експерт каже, що двійник Путіна під умовною кличкою "бункерний" сильно відрізняється за своїми параметрами від того, хто брав владу у Єльцина.

Крім цього, експерт розповів, як розрізняє двійників Путіна. Справжній глава кремлівського режиму може багато що собі дозволити такого, чого не дозволяють "клони". Тобто він не обмежений, наголосив Попов.

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