Корпорацію Unilever внесли до списку спонсорів війни: які фірми заборонені

Компанії належать понад 400 брендів, зокрема Domestos, Axe, Rexona та інші.

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Виробник Domestos, Rexona, Dove - спонсор війни / колаж: Главред, фото: Unilever Ukraine, pureline.ua, domestos.com

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни.

Стало відомо, що підприємства компанії досі працюють в країні-агресорці Росії та сплачують податки, роблячи свій внесок у продовження війни Росії проти України, про це повідомляється на сайті НАЗК.

Загалом в Росії на підприємствах Unilever працюють понад 3000 співробітників. У 2022 році на частку російського бізнесу припало 1,4% обороту Unilever і 2% її чистого прибутку, який в 2022 році зріс на 24,9% в порівнянні з 2021 і склав €8,03 мільярдів.

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Виторг компанії торік зріс до €60,1 млрд (+14,5%). Продажі Unilever виросли в усіх категоріях, найбільше - продажі косметики (+20,8%).

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну компанія пообіцяла призупинити весь імпорт та експорт своєї продукції в росію та з неї, а також припинити всі медійні та рекламні витрати.

Проте її підприємства в Омську, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі та Тулі досі продовжують свою роботу, а офіси - операційну діяльність, забезпечуючи присутність брендів у точках продажу.

"Юнілевер Русь" заплатила близько $50 млн податків до бюджету РФ за 2022 рік.

"Unilever не може виступати проти війни, паралельно сприяючи воєнній машині Путіна. Ми внесли цю компанію до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки їхні сотні мільйонів податкових внесків до бюджету Росії допомагають фінансувати війну проти України та можуть у такий спосіб навіть побічно фінансувати якусь групу російських найманців. Unilever має покинути Росію зараз, або історія запам'ятає її співучасть у цій війні", - прокоментував голова НАЗК Олександр Новіков.

Нагадаємо, що Зеленський назвав умову закінчення війни. Президент України заявив, що Україна вважатиме перемогою у війні над Росією відновлення територіальної цілісності нашої держави станом на 1991 рік.

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