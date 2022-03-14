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"РФ на межі своїх можливостей": британський генерал заявив, що справи у путінських сил йдуть погано

14 березня 2022, 15:41

Росія втратила більше танків, ніж Німеччина у своїй загальній армії.

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"РФ на межі своїх можливостей"

Колишній командувач королівськими ВПС Едвард Стрінгер назвав загибель трьох російських генералів менш ніж за три тижні боїв в Україні ознакою того, що справи у путінських сил йдуть погано. Також він заявив, що з вторгненням президента РФ Володимира Путіна в Україну "щось йде не так".

За його словами, присутність цих фігур так близько до лінії фронту і їх загибель не обіцяє нічого хорошого для Росії, пише The Mirror.

Як відомо, офіцери Віталій Герасимов з 41-ї армії, Андрій Суховеький з ВДВ Росії та Андрій Колесніков були вбиті ЗСУ.

"Критичні повідомлення про те, що три генерал-майора зазвичай не підходять так близько до фронту. Якщо вони це зроблять, значить, щось йде дуже погано. Це показує, що Росія на межі своїх можливостей в Україні. І щоб спробувати врятувати щось з цього, генерали на фронті хльостають війська в останню спробу. Якщо ви втратили трьох генералів і стверджуєте, що втратили всього близько 500 солдатів, щось не сходиться, і це говорить про те, що справи у військовому відношенні йдуть неважливо",-сказав Стрінгер.

Офіцер заявив, що Росія щодня втрачає не менше 588 осіб на день.

Західна розвідка повідомила, що Росія була відбита запеклим опором України, через яку вона втратила більше танків, ніж Німеччина у своїй загальній армії.

Вважається, що у росіян на театрі військових дій в Україні близько 20 генерал-майорів.

читайте такожПоплатилася за підтримку Путіна: Єгорову публічно покарав турецький консулЗахідні чиновники вважають, що наявність таких високопоставлених офіцерів так далеко на передовій на ранніх етапах вторгнення має велике значення.

Міністерство оборони України заявило, що була перехоплена розмова між двома російськими офіцерами ФСБ, які обговорювали смерть генерала і скаржилися, що їх захищений зв'язок більше не працює всередині України.

Нагадаємо, британський таблоїд пише, що найефективніший спосіб чинити тиск на президента РФ Володимира Путіна - атакувати його прихильників.

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