'Знадобляться роки': у FT зробили прогноз про виробництво снарядів для України

Заходу потрібно багато часу, щоб виробити достатню кількість боєприпасів для українських солдатів.

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Коли ЗСУ отримає всю зброю від Заходу / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, U.S. Army

Західні країни змушені збільшувати поставки в Україну одночасно з нарощуванням власних оборонних арсеналів та військової підтримки інших країн.

"Виробники зброї живуть із фундаментальною дилемою: у мирний час, коли їм потрібен постійний потік контрактів, у політиків немає стимулу витрачатися на зброю. Однак у періоди нестабільності витрати на оборону зростають, що призводить до повного портфеля замовлень, але тривалих затримок, оскільки компаніям бракує кваліфікованих працівників для заповнення ланцюжка поставок", - ідеться в матеріалі The Financial Times.

При цьому наголошується, що затримки особливо болючі для тих, хто перебуває на передовій.

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Один із керівників вищої ланки заявив виданню, що західним оборонним компаніям знадобиться два роки, щоб виробити достатню кількість боєприпасів, щоб українські солдати були забезпечені ними так само добре, як окупанти.

Нагадаємо, що у ЗСУ закінчуються боєприпаси на фронті. Фредерік Плейтген повідомив, що українські військові відчувають гостру нестачу боєприпасів на фронті. Бійці зазначили, що не можуть на 100% виконувати поставлені їм завдання.

НАТО закупить 220 тисяч артилерійських боєприпасів. Замовлення стосується саме поповнення запасів боєприпасів країн-членів НАТО, адже Альянс не постачає летальну зброю країнам, що не входять до блоку.

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