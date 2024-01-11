Мільйон снарядів для ЗСУ: у ЄС сказали, коли Україна може їх отримати

Промисловість ЄС "вже має виробничі потужності, які значно перевищують мільйон артилерійських снарядів".

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У ЄС сказали, коли Україна може отримати обіцяний мільйон снарядів для ЗСУ/ колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, 14 окрема механізована бригада ім. князя Романа Великого, ua.depositphotos.com

У Євросоюзі уточнили, коли Україна може отримати обіцяний мільйон снарядів для ЗСУ. ЄС спроможний виконати свою обіцянку до весни 2024 року.

Про це заявила речниця Європейської комісії з питань оборонної промисловості Йоханна Бернсель під час брифінгу 11 січня у Брюсселі. Також вона розповіла, у якому стані зараз процес виробництва цих снарядів.

Під час виступу Бернсель наголосила, що промисловість ЄС "вже має виробничі потужності, які значно перевищують мільйон артилерійських снарядів".

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Речниця Єврокомісії зазначила, що Євросоюз зможе досягнути "цієї мети до весни".

Але в той же час вона визнала, що наразі процес виробництва загальмувався.

Варто зазначити, що наразі України отримала близько 30% від мільйона снарядів, який обіцяв виготовити і надати Євросоюз.

Військова допомога Україні

Раніше канцлер Німеччини Шольц зробив важливу заяву про допомогу Україні. За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, запланованих поставок зброї до України від країн ЄС недостатньо.

Також раніше повідомлялося, що Канада досі не передала Україні ЗРК NASAMS, які обіцяли ще рік тому. В офісі Джастіна Трюдо нічого не сказали про передачу Україні NASAMS. Не змогли підтвердити наміри Канади передати більше ЗРК і в МО Канади.

Нагадаємо, Білий дім підтримав конфіскацію заморожених активів РФ. Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроект, який дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених російських активів і направити ці кошти на відновлення України.

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