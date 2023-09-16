Топ-генерал США відверто відповів, чи допоможуть РФ у війні проти України снаряди КНДР

Іноземні експерти припускають, що Кім Чен Ин постачатиме боєприпаси до РФ в обмін на отримання від неї передових озброєнь або технологій.

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Міллі відповів, чи допоможуть РФ у війні проти України снаряди КНДР / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот

Північна Корея може збільшити постачання артилерійських боєприпасів до країни-агресорки Росії. Проте це навряд чи матиме велике значення для перебігу війни в Україні. Таку думку висловив голова Об'єднаного комітету керівників штабів США Марк Міллі, пише The Guardian.

Як зазначив Міллі, нещодавня зустріч в Росії між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом Росії Володимиром Путіним, ймовірно, змусить Північну Корею надати Москві 152-мм артилерійські снаряди радянських часів.

Водночас американський генерал підкреслив, що поки не ясно, скільки і як скоро надаватимуться боєприпаси.

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"Чи буде це мати величезне значення? Я скептично ставлюся до цього", - заявив Міллі.

За його словами, хоча він не хоче занадто применшувати значення допомоги зброєю, "я сумніваюся, що вона буде вирішальною".

Іноземні уряди та експерти припускають, що Кім Чен Ин, найімовірніше, постачатиме боєприпаси до Росії в обмін на отримання від неї передових озброєнь або технологій.

Військова допомога Пхеньяну Москві

Як повідомляв Главред, 13 вересня Кім Чен Ин прибув до Росії з візитом. У своїй заяві він вже встиг відкрито заявити про підтримку агресії Путіна і навіть побажати росіянам "перемоги" у війні.

Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що Північна Корея вже півтора місяці постачає російським окупантам боєприпаси, зокрема снаряди 122 мм і 152 мм, а також ракети до "Градів".

За даними Reuters, якщо Північна Корея надасть Росії артилерійські снаряди та іншу зброю, це допоможе країні-агресору розширити запаси боєприпасів, але навряд чи змінить хід війни. Але доступ до цих запасів, найімовірніше, значно збільшить можливості Росії в короткостроковій перспективі.

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