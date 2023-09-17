Лавров злякався передачі Україні далекобійних ракет ATACMS та видав маячню про США

Міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров відреагував на ймовірні наміри Сполучених Штатів Америки надати Україні далекобійні ракети ATACMS, заявивши, що США воюють проти РФ. Про це Лавров сказав у інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну, передає російська служба BBC.
За його словами, рішення США про надання Україні ATACMS "не змінить суті того, що відбувається".
"А відбувається те, що Україну підготували, довгі роки готували для того, щоб її тілами вести боротьбу для завдання стратегічної поразки Росії", - нафантазував Лавров.відео дня
Російський міністр твердо переконаний, що США ведуть війну проти країни-агресорки РФ.
"Хай що вони казали, що керують цією війною, вони доставляють зброю, боєприпаси, розвідувальні дані, дані зі супутників. Вони ведуть проти нас війну", - видав міністр закордонних справ РФ.
Надання Україні далекобійних ракет ATACMS
Як повідомляв Главред, Сполучені Штати Америки близькі до ухвалення рішення про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS. Зокрема, президент Джо Байден все більше схиляється саме до такого варіанту розвитку подій, пише Financial Times.
"Рішення може бути ухвалено найближчим часом", - сказав один з високопоставлених співробітників адміністрації Байдена.
ABC News з посиланням на джерела повідомляло, що США, ймовірно, включать в майбутній пакет військової допомоги Україні далекобійні ракети ATACMS, щоб допомогти їй у боротьбі з російським вторгненням.
Нещодавно Державний секретар США Ентоні Блінкен натякнув на передачу Україні далекобійних ракет ATACMS. Він також підкреслив, що Україна сама вибирає, як і щодо яких цілей використовувати зброю, що надається їй партнерами.
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