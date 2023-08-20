"Не недооцінюйте Україну": Кулеба жорстко відповів критикам контрнаступу

Західні аналітики повинні бути "обережними у своїх прогнозах і довгострокових передбаченнях", наголосив очільник МЗС України.

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Кулеба жорстко відповів критикам контрнаступу/ колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував "сумніви", які останнім часом висловлюють західні аналітики щодо українського контрнаступу. Він порадив їм бути "обережними у своїх прогнозах і довгострокових передбаченнях".

Слова Кулеби процитувало видання BILD. Глава українського МЗС зазначив, що Україна спокійно ставиться до таких заяв, адже на початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії у нашу державу також звучала думка деяких чиновників, генералів та аналітиків про те, що Україна нібито мала б припинити своє існування упродовж трьох-десяти днів у лютому 2022 року.

"Тепер вони припускають, що Україна не зможе так швидко повернути всю свою територію. Це свідчить про те, що навіть у тих, хто сумнівається, з часом з'являється більше надії", – зазначив Кулеба.

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Він наголосив, що захід не повинен недооцінювати Україну. Також очільник МЗС зазначив, що нашій державі потрібно більше довгострокових можливостей для досягнення більш короткострокових результатів.

"Я хочу сказати, що аналітики мають бути більш обережними у своїх прогнозах і довгострокових передбаченнях. А ось що нам потрібно, так це більше довгострокових можливостей для досягнення більш короткострокових результатів. Ніколи не недооцінюйте Україну. Будьте впевнені в собі. Майте терпіння. Перемога – це важка праця", – підсумував Кулеба.

Контрнаступ українських військових

Раніше у матеріалі The Washington Post журналісти з посиланням на співрозмовників у розвідці США розповіли, що США не вірять в успіх українського контрнаступу цього року. Сили оборони України у 2023 році, ймовірно, можуть не досягти ключової мети контрнаступу – перерізання "суходільного коридору" до Криму, вважають журналісти.

Нагадаємо, у розвідці Британії зазначили, що ЗСУ йдуть вперед попри запеклі бої, і назвали напрямок. Підрозділи Збройних сил України за останній тиждень успішно просуваються на південному напрямку, розповіли в британській розвідці. На Харківщині російські війська продовжували пробні атаки, але не досягли значних успіхів.

Також повідомлялося, що ЗСУ потужно йдуть вперед на двох напрямках, на півдні "перемололи" сотні окупантів. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на фронті.

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