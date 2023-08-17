Україні потрібна пауза, є 4 причини для відкладання контрнаступу на 2024 рік – експерт

Контрнаступ українських військових може перенестися на весну 2024 року. Тому вже зараз потрібно думати про весняну кампанію.
Українським воїнам буде потрібна пауза. На відкладання подальшого просування до наступного року є чотири основні причини. Про це сказав військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв'ю Главреду.
"Так, я один із перших в Україні говорив, що ми повинні думати про весняну кампанію 2024 року. Така позиція має одразу декілька обґрунтувань. По-перше, наближається погіршення погодних умов. По-друге, ворог, як і раніше, має значні ресурси для того, щоб тримати оборону, і може восени провести чергову хвилю мобілізації", – зазначив Мусієнко.
За його словами, третя причина – в України недостатньо зброї і боєприпасів, щоб завершити контрнаступ уже цього року.
"І, по-четверте, будь-яка армія втомлюється і не може постійно наступати. Штурмові дії дуже виснажливі і не можуть тривати шість або більше місяців поспіль. Тому нам буде потрібна пауза", – зазначив військовий експерт.
Дивіться відео, у якому Олександр Мусієнко назвав сценарії подальших подій у Криму:
Хто такий Олександр Мусієнко
Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.
Війна в Україні
Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що ЗСУ звільнили Урожайне й домоглися великих успіхів в районі Роботиного. Українські війська просунулися на північний схід від Роботиного на заході Запорізької області та, ймовірно, досягли великих успіхів у прилеглих районах.
Також раніше повідомлялося, що ЗСУ потужно вдарили на півдні та "перемололи" сотні росіян разом з технікою. Українським захисникам вдалося знищити 3 танки, 4 артсистеми та міномети РФ.
Нагадаємо, ЗСУ під Урожайним пішли вперед і захопили нові рубежі. Українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника.
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