Україні потрібна пауза, є 4 причини для відкладання контрнаступу на 2024 рік – експерт

В України є недостатньо зброї і боєприпасів, щоб завершити контрнаступ уже цього року. Крім цього, штурм виснажливий і не може понад шість місяців поспіль.

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Контрнаступ ЗСУ перенесеться на весну 2024 року через 4 причини, вважає Мусієнко/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, скрін

Контрнаступ українських військових може перенестися на весну 2024 року. Тому вже зараз потрібно думати про весняну кампанію.

Українським воїнам буде потрібна пауза. На відкладання подальшого просування до наступного року є чотири основні причини. Про це сказав військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв'ю Главреду.

"Так, я один із перших в Україні говорив, що ми повинні думати про весняну кампанію 2024 року. Така позиція має одразу декілька обґрунтувань. По-перше, наближається погіршення погодних умов. По-друге, ворог, як і раніше, має значні ресурси для того, щоб тримати оборону, і може восени провести чергову хвилю мобілізації", – зазначив Мусієнко.

За його словами, третя причина – в України недостатньо зброї і боєприпасів, щоб завершити контрнаступ уже цього року.

"І, по-четверте, будь-яка армія втомлюється і не може постійно наступати. Штурмові дії дуже виснажливі і не можуть тривати шість або більше місяців поспіль. Тому нам буде потрібна пауза", – зазначив військовий експерт.

Дивіться відео, у якому Олександр Мусієнко назвав сценарії подальших подій у Криму:

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Війна в Україні

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що ЗСУ звільнили Урожайне й домоглися великих успіхів в районі Роботиного. Українські війська просунулися на північний схід від Роботиного на заході Запорізької області та, ймовірно, досягли великих успіхів у прилеглих районах.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ потужно вдарили на півдні та "перемололи" сотні росіян разом з технікою. Українським захисникам вдалося знищити 3 танки, 4 артсистеми та міномети РФ.

Нагадаємо, ЗСУ під Урожайним пішли вперед і захопили нові рубежі. Українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника.

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