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Ізраїль готовий надати докази про брехню Ірану щодо постачання РФ дронів – президент країни

26 жовтня 2022, 14:56

Президент Ізраїлю викрив брехню Ірану про надання Росії дронів-камікадзе.

Иранские дроны-камикадзе, президент Израиля Ицхак Герцог
Президент Ізраїлю викрив брехню Ірану про надання Росії дронів-камікадзе/ Telegram, Twitter Isaac_Herzog

Ізраїль має багато доказів того, що країна-агресорка Росія використовує в Україні саме іранські дрони. Ізраїльська влада готова надати ці докази, щоб викрити брехню Ірану.

Про це заявив президент Ізраїлю Іцхак Герцог, повідомляє Голос Америки. Під час виступу у Вашингтоні він наголосив, що невинні цивільні гинуть та отримують поранення в Україні саме через застосування Росією іранської зброї.

На підтвердження своїх слів президент Ізраїлю показав і прокоментував фотографії збитих в Україні дронів-камікадзе, які застосовують російські окупанти. Він звернув увагу на корпуси, мотори та інші частини збитих безпілотників, які видно на знімках.

"Це дрон Шахід-136, який презентували на аукціоні в Ірані в грудні 2021 року, подивіться на хвіст і крила дрона, і порівняйте його з тим, що було знайдено в Україні. Це точно той самий продукт, але він прихований кириличними літерами (на корпусі дрона написано "Герань-2" – ред.), але навіть шрифт такий самий", – розповів Іцхак Герцог.

Він наголосив, що у влади Ізраїлю є багато доказів того, що це саме іранські дрони-камікадзе. Герцог заявив, що готовий надати ці докази.

Президент Ізраїлю додав, що світ повинен знати правду. Він звернув увагу, як інші держави можуть домовлятися про щось з Іраном у той час, як ця країна "прискорено рухається до створення ядерної бомби і одночасно робить інші жахливі речі".

Іран постачає Росії дрони-камікадзе

Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував удари російських окупантів по мирних громадянах України з використанням іранських безпілотників. Він заявив про те, що не довіряє керівництву Ірану. Президент зазначив, що Іран заперечує поставки ракет і безпілотників для Росії, незважаючи на наявні докази.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зазначав, що російські окупанти тероризують українців іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Це може тривати ще довго. Проте українська ППО знищує близько 70% "мопедів".

Також повідомлялося, що Іран готує поставки в Росію БпЛА нового типу – Arash-2 і ракет класу "земля-земля". Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони. Уточнюється, що Іран передасть армії РФ бронежилети і шоломи для мобілізованих і відправить радників для застосування безпілотників "Arash-2" і балістичних ракет у війні проти України.

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