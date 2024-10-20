Заміна військ США в Європі на ЗСУ: у НАТО жорстко відповіли на ідею Зеленського

Пропозиція Володимира Зеленського виглядає як політичний пас Дональду Трампу, каже Джеррі Конноллі.

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Джеррі Конноллі прокоментував пропозицію Володимира Зеленського / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скріншот

Голова Парламентської асамблеї НАТО Джеррі Конноллі заявив про непродуктивність ідеї заміни американського військового контингенту в країнах ЄС українським, висловленої президентом Володимиром Зеленським.

"Не потрібно заохочувати США виходити з Європи - тому що це не в інтересах України і не в інтересах союзників. Якби хтось це і вітав - так це Володимир Путін. Бо ми - засіб протидії і наша фізична присутність у Європі заспокоює партнерів", - сказав він в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Американський політик каже, що ідея українського керівництва "не є продуктивною", а нині вона ще й шкодить. Водночас він підкреслив, що розцінює включення такої пропозиції до Плану перемоги Володимира Зеленського, як "щедру пропозицію".

"Але думаю, що це недоречна пропозиція зараз. Вона виглядає як політичний пас Дональду Трампу в разі, якби він виграв вибори. І для тих, хто бореться за Україну в Конгресі США - нам не потрібно чути такого. США мають бути в Європі", - каже співрозмовник.

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Він також додав, що канцлер ФРН Олаф Шольц твердо підтримує цілі НАТО, і німецькі устремління повністю збігаються з американськими цілями щодо України.

"Не чув, щоб він висловлював якийсь скептицизм або втому чи щось таке. У нього коаліційний уряд, у нього вибори будуть, але він проявив справжню сміливість у перегрупуванні німецької позиції... Не забувайте, що це його уряд уперше від часів Другої світової війни дозволив передання озброєнь третій стороні, яка перебуває у воєнному конфлікті... Канцлер Шольц проявив сміливість у найтяжчій та найскладнішій політичній ситуації в його країні", - додав Конноллі.

Дивіться відео - План перемоги Зеленського прозвучав у Брюсселі:

План перемоги України - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Білий дім підтримує План перемоги Володимира Зеленського. У Вашингтоні наголосили, що переговори з представниками іноземних держав без України, неможливі.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що в таємних додатках до плану перемоги України йдеться про можливість проведення ударів углиб території Росії. Також визначено необхідну для цього зброю.

Як повідомлялося раніше, представник Держдепартаменту США Метью Міллер сказав, що Вашингтон продовжує обговорювати з Києвом План перемоги, ініційований президентом України Володимиром Зеленським.

/ Инфографика Главреда

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