Заміна Байдена перед виборами: експерт озвучив несподіваний сценарій

Ставки на праймеріз у США було зроблено, підкреслив Віталій Кулик.

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Обговорюється питання заміни Джо Байдена на виборах / Колаж: Главред, фото: УНІАН, president.gov.ua

Політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик прокоментував імовірність сценарію з можливою заміною Джо Байдена як кандидата від демократів на виборах президента США.

"Весь наративний блок, вся продукція ідейного змісту будувалася під Байдена. Досить довго демократи відкидали ідею заміни кандидата. Ставки на праймеріз були зроблені - політичне керівництво і більшість груп у Демпартії США, які її фінансують, мають консенсус щодо Байдена. Зараз цей консенсус, звісно, розмиватиметься - вони теж хаотично реагуватимуть і, можливо, намагатимуться цей консенсус переглянути, але загалом кампанію запущено під Байдена", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що в разі зміни кандидата від демократів, їм доведеться переглядати багато висхідних позицій, які вже сподобалися виборцю і були ним сприйняті.

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"Не всім подобається губернатор Ньюсом і його політика в штаті Каліфорнія, не всім подобається темношкіра жінка Мішель Обама. Навколо них немає консенсусу. На відміну від Барака Обами, який тоді консолідував Демократичну партію США, Мішель Обама не проявляла себе у великій політиці як гравець і не створила навколо себе політичних центрів. Тому заміна може розколоти Демпартію і ще більше послабити її позиції", - зазначає аналітик.

Водночас він зазначає, що з політтехнологічної точки зору "краще дотягнути напівмертвого коня до фінішу", ніж намагатися замінити фаворита.

"З іншого боку, прогресисти вважають, що креативний підхід може дати результат, і що основне - не фігура президента, а його кабінет. Мовляв, якщо наповнити його яскравими обличчями не тільки з Демпартії, а й із середовища тих, хто вагається, можна вивести в лідери несподіваного кандидата. І цим показати, що людина, яка не має досвіду у великій політиці, але має такий кабінет, буде здатна стати лідером, і що це питання командної гри та консолідації нації", - каже співрозмовник.

Кулик також додав, що в демократів є два тижні на те: "Щоб вирішити питання із заміною, але мені здається, що в Демпартії не вистачить політичної волі, і вони тягнутимуть Байдена до останнього".

Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Дебати Байдена і Трампа - головні новини за темою:

Перший тур дебатів Байдена і Трампа, які мають намір висунутися від демократів і республіканців у президенти США, відбувся 28 червня. Низка аналітиків, зокрема й від демократів, дійшли висновку, що Байден на тлі Трампа мав непереконливий вигляд. Так, 67% учасників опитування CNN заявили про перемогу на дебатах Трампа.

Важко дебатувати з бре хуном - сказав Байден, коментуючи підсумки дебатів. Також він уточнив, що погано почувався під час заходу. Зніматися з виборів Байден не має наміру.

Утім, західні ЗМІ почали припускати, хто міг би висунутися в президенти від демократів замість Байдена. Вони назвали дві потенційні кандидатури: дружину Обами Мішель Обама і губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома.

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