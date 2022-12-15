Розвал і міжусобні війни: полковник пояснив, що діятиметься в РФ після перемоги України

Після розвалу Росії в різних регіонах можуть початися прикордонні конфлікти.

РФ розвалитися після перемоги України / Колаж фото сайт Кремля, скріншот з відео

Після того як кривава війна в Україні закінчиться і РФ програє, Росія почне розвалюватися. Там буде важко уникнути міжусобних воєн. Про це під час чату на Главреде розповів військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

Полковник не виключає, що на цих територіях можуть початися міжусобні війни.

"Російська Федерація розвалиться на складові її освіти – там більше 20 республік. РФ пройде приблизно такий же шлях, як свого часу пройшов Радянський Союз: будуть певні прикордонні конфлікти, в деяких регіонах спливуть старі проблеми, які не були вирішені ще з часу Союзу", - говорить Роман Світан.

Він також вважає, що в РФ не буде якихось колосальних військових конфліктів, адже у них буде нестача сил і засобів для ведення великої війни або великих міжусобних воєн.

"Як тільки старий боєзапас буде використаний в Росії до нуля, ці війни будуть припинятися. Максимум, що нас чекає, - прикордонні конфлікти в декількох регіонах Росії після її розвалу, не більше того", - додав Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

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