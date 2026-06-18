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Біженцям з України можуть обмежити в’їзд до ЄС: кого торкнеться посилення правил

Анна Ярославська
18 червня 2026, 11:14
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Єврокомісія хоче обмежити в’їзд для чоловіків призовного віку.
Біженці
Біженцям з України можуть обмежити в’їзд до ЄС / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Країни ЄС планують посилити умови в’їзду для українців
  • Правила в’їзду можуть торкнутися українців призовного віку
  • Берлін і Варшава вже почали масово скорочувати соціальні виплати

Єврокомісія готує пропозицію щодо продовження тимчасового захисту для українців у ЄС, але з можливими обмеженнями для чоловіків призовного віку. Про це повідомило видання Spiegel з посиланням на лист Урсули фон дер Ляєн, який цитують агентства dpa та AFP.

За словами журналістів, у документі зазначається, що Єврокомісія запропонує продовжити тимчасовий захист для людей, які рятуються від війни Росії проти України. Водночас сферу дії механізму планується звузити таким чином, щоб продовження захисту "не підривало здатність України до самооборони".

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Видання зазначає, що це може свідчити про намір ускладнити в’їзд до ЄС, насамперед для чоловіків призовного віку. Водночас фон дер Ляєн не навела жодних конкретних деталей майбутньої пропозиції.

На початку червня міністри внутрішніх справ країн ЄС обговорювали це питання. За даними dpa, підтримку отримала ідея виключити зі сфери дії директиви про прийом біженців українців віком від 23 до 60 років.

Наразі українські біженці в ЄС користуються захистом відповідно до Директиви про масовий приплив. Їхні заяви не розглядаються в індивідуальному порядку, а чинне законодавство діятиме до 4 березня 2027 року. За цей час статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу отримали понад 4,3 мільйона українців.

Останніми місяцями деякі країни вже скорочують допомогу українським біженцям. У Польщі з березня скоротили соціальні виплати, а в Німеччині українці, які щойно прибули, з квітня 2025 року більше не отримуватимуть цивільну допомогу і натомість підпадатимуть під нижчі виплати відповідно до закону про осіб, які шукають притулку.

Біженцям з України можуть обмежити в’їзд до ЄС: кого торкнеться посилення правил
​Українські біженці в Європі / Інфографіка: Главред ​

Українські біженці за кордоном — новини

Як писав Главред, Європейський Союз готується продовжити дію директиви про тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Водночас українська влада наполягає на винятках для чоловіків віком від 23 до 60 років, які можуть втратити право на такий захист. Остаточне рішення ще не ухвалено.

На початку червня стало відомо, що Польща підтримує ідею обмежити доступ до тимчасового захисту в ЄС для українських чоловіків призовного віку. У Варшаві вважають логічним, що особи, які не мають права на законний виїзд з України, не повинні отримувати статус захисту в європейських країнах.

Уряд Чехії хоче обмежити надання тимчасового захисту українським біженцям. Цей статус може більше не поширюватися на чоловіків працездатного віку та людей, які прибувають із західних регіонів України.

Німеччина підтримує зусилля України щодо збереження мобілізаційного та людського ресурсу, тому в Берліні готують механізми для повернення українських біженців на батьківщину.

Скільки біженців повернуться в Україну після війни — прогноз ООН

Представниця УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Холлінгсворт заявила, що продовження війни призведе до того, що все менше людей захочуть повернутися.

"Чим довше ви проживаєте в країні, яка вас прийняла, тим менша ймовірність вашого повернення. У липні 2024 року хотіли повернутися 61% біженців. У грудні 2025 року — 49%. Серед ВПО ці цифри становлять 73 і 35% відповідно", — сказала представниця УВКБ ООН.

За її словами, близько 4,3 мільйона українців отримали тимчасовий притулок за кордоном під час війни.

"Модель показує, що додому повернуться 3–3,5 мільйона осіб після завершення війни", — підкреслила вона.

Згідно з прогнозами ООН, більше українців повернеться з півдня та сходу Європи, менше — з півночі континенту.

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Про джерело: Der Spiegel

Der Spiegel - один із найвідоміших щотижневих інформаційно-політичних журналів Німеччини. Це видання брало участь у розслідуванні замаху на Сергія та Юлію Скрипаль у 2018 році, яких намагалися отруїти "Новачком". Також воно займалося розслідуванням, яке стосувалося замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє Вікіпедія.

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