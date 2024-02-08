Україна скоро може зіткнутися із 'серйозною проблемою': Шольц попередив Захід

Від початку війни ЄС надав Україні 91 млрд доларів військової допомоги, повідомив Шольц.

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Шольц попереджає Захід / колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, ОПУ

Німецький канцлер Олаф Шольц звернувся до західних партнерів, аби не допустити, щоб Україна зіткнулась із серйозною нестачею зброї та боєприпасів на полі бою.

"Попри нашу підтримку, Україна незабаром може зіткнутися із серйозною нестачею зброї та боєприпасів. Деякі фінансові зобов'язання вже вичерпані, а інші необхідно продовжити. Довгострокові наслідки і витрати, пов'язані з нездатністю зупинити агресію Путіна, перевершать будь-які інвестиції, які ми робимо зараз", - зазначив він для видання The Wall Street Journal.

За його словами, від початку війни ЄС надав Україні 91 млрд доларів військової допомоги. Підтримка Німеччини поступається тільки американській. Він розповів, що Берлін виділив, закупив і поставив Україні військове обладнання на суму понад 30 млрд доларів.

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"Наше послання зрозуміле: ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити перемоги Росії", - підкреслив Шольц.

Нагадаємо, що Дуда та Шольц закликали Захід збільшити допомогу Україні. Без американської допомоги Україна не зможе перемогти Росію у війні, а в такому разі РФ нападе на іншу країну. Це означатиме розширення війни в Європі.

Олаф Шольц зробив важливу заяву про допомогу Україні. За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, запланованих поставок зброї до України від країн ЄС недостатньо. Він наполягає на негайній активізації європейських країн.

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