"Заблоковано": поліція Нью-Йорку затримала Макрона через Трампа, дивне відео

На відео видно, як Макрон розмовляє з поліцейським, який вибачається, але пояснює, що проїзд заборонено.

Поліція зупинила Макрона на перехресті / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін з відео

Головне:

Макрон та його делегація були затримані в Нью-Йорку через перекриття вулиць для проїзду кортежу Трампа

Після цього Макрон зателефонував Трампу і повідомив, що чекає на вулиці через його кортеж

У Нью-Йорку трапився кумедний інцидент за участю президента Франції Еммануеля Макрона. Його затримали на вулиці, оскільки саме в цей момент через місто рухався кортеж Дональда Трампа. Як повідомляє BMFTV, випадок стався ввечері 22 вересня, коли Макрон виходив зі штаб-квартири ООН після свого виступу.

На поширеному в соцмережах відео видно, як французький президент разом із делегацією стоїть біля перекритого перехрестя та веде розмову з американським поліцейським.

Макрона не пропустили через кортеж Трампа / фото: тг-канал Главред

Охоронець порядку кілька разів вибачився, проте пояснив, що рух тимчасово заблокований.

Макрон, трохи з іронією, зателефонував комусь. Журналісти припускають, що самому Трампу.

"Уявіть собі, я зараз чекаю на вулиці, бо все заблоковано через вас", – сказав він.

За кілька хвилин рух відновили, але дозволили пройти лише пішоходам.

