"Заблоковано": поліція Нью-Йорку затримала Макрона через Трампа, дивне відео

Даяна Швець
23 вересня 2025, 15:24
191
На відео видно, як Макрон розмовляє з поліцейським, який вибачається, але пояснює, що проїзд заборонено.
Макрон, Трамп
Поліція зупинила Макрона на перехресті / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін з відео

Головне:

  • Макрон та його делегація були затримані в Нью-Йорку через перекриття вулиць для проїзду кортежу Трампа
  • Після цього Макрон зателефонував Трампу і повідомив, що чекає на вулиці через його кортеж

У Нью-Йорку трапився кумедний інцидент за участю президента Франції Еммануеля Макрона. Його затримали на вулиці, оскільки саме в цей момент через місто рухався кортеж Дональда Трампа. Як повідомляє BMFTV, випадок стався ввечері 22 вересня, коли Макрон виходив зі штаб-квартири ООН після свого виступу.

На поширеному в соцмережах відео видно, як французький президент разом із делегацією стоїть біля перекритого перехрестя та веде розмову з американським поліцейським.

відео дня
Макрона не пропустили через кортеж Трампа
Макрона не пропустили через кортеж Трампа / фото: тг-канал Главред

Охоронець порядку кілька разів вибачився, проте пояснив, що рух тимчасово заблокований.

Макрон, трохи з іронією, зателефонував комусь. Журналісти припускають, що самому Трампу.

"Уявіть собі, я зараз чекаю на вулиці, бо все заблоковано через вас", – сказав він.

За кілька хвилин рух відновили, але дозволили пройти лише пішоходам.

Як повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" заявив, що зараз уже 26 країн підтвердили готовність відправити своїх військових до України або підтримати цю ідею. Як зазначив президент Франції, ці держави об'єдналися, щоб спільно гарантувати безпеку України.

Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Парижі президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейські країни готові надати Україні гарантії безпеки. Це станеться одразу після підписання мирної угоди з Росією.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив думку, що Дональд Трамп має відреагувати, якщо кремлівський лідер і далі уникатиме зустрічі з президентом України. Про це Макрон заявив під час розмови зі ЗМІ, яка відбулася після його зустрічі з канцлером Німеччини, повідомляє видання Le Figaro.

Про джерело: BFM TV

BFM TV - це французька телевізійна та радіомережа новин, що повністю належить RMC BFM. Головний офіс підрозділу RMC BFM компанії CMA CGM знаходиться в Парижі, пише Вікіпедія.

BFM TV, найпопулярніший новинний канал країни з 10 мільйонами глядачів щодня, "може похвалитися часткою ринку у Франції, яка перевищує будь-який еквівалентний новинний канал у світі".

Коментатор BBC News назвав його економічне висвітлення "чітко пробізнесовим, прореформним та проти старого консенсусу", що варте уваги, оскільки у Франції "економічне висвітлення, як правило, відбувається з протилежної точки зору - державний сектор і працівники мають перевагу над приватним підприємництвом".

Долар і євро шалено злетіли вгору: новий курс валют на 23 вересня

Долар і євро шалено злетіли вгору: новий курс валют на 23 вересня

Карта Deep State онлайн за 23 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Ракам - нагорода, Левам - зміни, Дівам - розчарування

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Ракам - нагорода, Левам - зміни, Дівам - розчарування

Росіяни оголосили про оточення Куп'янська - в ЗСУ зробили заяву

Росіяни оголосили про оточення Куп'янська - в ЗСУ зробили заяву

Гороскоп на завтра 24 вересня: Левам - неприємна подія, Стрільцям - прибуток

Гороскоп на завтра 24 вересня: Левам - неприємна подія, Стрільцям - прибуток

