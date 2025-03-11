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"Не маю бажання сперечатися": Венс прокоментував участь брата у війні в Україні

Руслана Заклінська
11 березня 2025, 20:01
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Віцепрезидент США назвав Нейта Венса "найсильнішою людиною, яку знає".
'Не маю бажання сперечатися': Венс прокоментував участь брата у війні в Україні
Віцепрезидент США відповів на критику брата / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube

Ключове із заяви Венса:

  • Участь брата у війні в Україні свідомо не розголошував, щоб не наражати родича на небезпеку
  • Нейт зробив "невдалу спробу" зв'язатися з ним через сенатський офіс
  • Нейт Венс є найсильнішою людиною, яку віцепрезидент США знає

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вперше прокоментував участь свого двоюрідного брата Нейта Венса у війні в Україні. В ефірі Fox News він заявив, що свідомо не розголошував цю інформацію раніше, щоб не наражати родича на додаткову небезпеку.

За словами Венса, він не говорив про службу брата в Україні, бо "не хотів наражати його життя на ще більшу небезпеку, ніж воно вже було".

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Віцепрезидент також вирішив не відповідати на критику, яку Нейт раніше висловлював щодо нього. Проте Венс вирішив прокоментувати "невдалу спробу" двоюрідного брата зв'язатися з ним.

"Що стосується його критики, я не маю жодного бажання сперечатися з ним публічно, але вважаю за необхідне прояснити одне питання: його невдалу спробу зв’язатися зі мною. Я не розумію, чому Нейт вирішив звернутися до мого сенатського офісу, а не до своєї мами, тата чи сестри, з якими я регулярно підтримую зв’язок", - заявив Венс.

Водночас віцепрезидент США наголосив, що завжди вважав Нейта "найсильнішою людиною, яку знав" і що "завжди радий з ним поговорити".

Двоюрідний брат розкритикував Джей Ді Венса - що відомо

Нагадаємо, двоюрідний брат віцепрезидента США Нейт Венс воював у складі "Вовків да Вінчі". Колишній морський піхотинець США вирушив до України в березні 2022 року.

Після тренувань на Донбасі приєднався до роти "Гонор". У січні 2025 року Нейт звільнився, але продовжує підтримувати Україну. Він розчарований позицією Джей Ді Венса щодо війни.

Як повідомляв Главред, 28 лютого під час зустрічі у Вашингтоні між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом сталася жорстка суперечка. Венс звинуватив Джо Байдена у бездіяльності, заявивши, що війну можна зупинити дипломатією. Зеленський відповів, що Путін неодноразово порушував угоди і лише дипломатії недостатньо. Тоді Трамп підтримав Венса і звинуватив Зеленського у неповазі до США.

Коментуючи різку критику президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса на адресу Володимира Зеленського, Нейт Венс заявив, що це було "засідкою, просоченою абсолютним лицемірством".

Сам Зеленський розповів, що його обурили під час зустрічі з Трампом некоректні заяви про "мільйони втрат" в Україні. Він наголосив, що хоче зберегти партнерство зі США, але просить американських політиків бути точними у своїх висловлюваннях.

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Що таке Fox News?

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

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