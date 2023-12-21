Саакашвілі отруїли у в'язниці: мати політика розповіла подробиці

Гіулі Аласанія повідомила, що Міхеїл Саакашвілі ледь пересувається, у нього дистрофія м'язів.

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Отруєння Саакашвілі підтвердили в лабораторії в США / Колаж: Главред, фото: скріншот

Колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який вже третій рік поспіль перебуває у в'язниці, отруїли миш'яком і ртуттю. Про це розповіла мати політика Гіулі Аласанія в ефірі програми Сніданок 1+1.

Вона розповіла і про стан здоров'я Саакашвілі, який, судячи з її слів, не дуже хороший.

"У нього дистрофія м'язів, ледь пересувається, тиск, температура", - зазначила вона.

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Гіулі Аласанія повідомила, що поки Саакашвілі був у в'язниці, його отруїли. Отруєння підтвердили в лабораторії в США.

"Ви, звичайно, знаєте, що його отруїли. Був зроблений аналіз, який доставили в каліфорнійську лабораторію й там перевірили. Отруєння вже сталося у в'язниці - це миш'як і ртуть", - сказала мати експрезидента Грузії.

Дивіться відео - Мати Саакашвілі заявила, що її сина отруїли:

Гіулі Аласанія розповіла про стан здоров'я Саакашвілі / скріншот

Раніше ЗМІ писали, що американський лікар Девід Сміт надав експертний висновок про те, що в зразках волосся і нігтів колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі виявлено важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов'язані з неналежним лікуванням.

Зазначимо, сьогодні у Міхеїла Саакашвілі день народження - йому виповнилося 56 років.

Справа Саакашвілі

Третього президента Грузії Міїеїла Саакашвілі, у якого зараз є лише громадянство України, затримали в жовтні 2021 року. Його звинуватили у "зловживанні владою та переслідуванні політичних опонентів".

Політика засудили до 6 років ув'язнення.

У липні 2023 року стало відомо, що Саакашвілі перебуває в критичному стані. Він особисто написав листа українській журналістці, в якому звинуватив російського диктатора Володимира Путіна в тому, що він намагається знищити Саакашвілі.

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