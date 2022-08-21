За підривом машини Дугіна стоять російські партизани: вони погрожують вбити Путіна - опозиціонер

Дочку Олександра Дугіна ліквідували російські партизани / Колаж фото УНІАН, скріншот, Фейсбук Іллі Пономарьова

Ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Олександра Дугіна намагалися знищити російські партизани "Національної республіканської армії", які хочуть повалити диктатора. Про це заявив російський опозиціонер Ілля Пономарьов у зверненні, яке вже поширилося в Мережі.

За його даними, члени цього руху нібито підтвердили підрив автомобіля Дугіна і ліквідацію його дочки Дар'ї, яка раніше виправдовувала російську агресію.

"Вчора здійснилася відплата. Господь зберіг самого Дугіна, але підготував йому куди більш страшне покарання (смерть його дочки - Главред) ... Ця акція, як і інші партизанські акції прямої дії, здійснені на території Росії за останні місяці, реалізована Національною республіканською армією", — сказав Ігор Пономарьов.

Він стверджує, що йому вдалося зв'язатися з членами цього руху і вони нібито "уповноважили його прочитати маніфест".

"Ми - російські активісти, військові і політики, а нині партизани і бійці Національної республіканської армії, ставимо поза законом паліїв війни, грабіжників і гнобителів народів Росії. Ми оголошуємо президента Путіна узурпатором влади і військовим злочинцем ... Путін буде нами позбавлений влади і знищений! Наша мета - зупинити знищення Росії та її сусідів, припинити діяльність купки кремлівських ділків, які приєдналися до багатств нашого народу і скоюють сьогодні злочини всередині країни і за її межами", — йдеться в тексті маніфесту.

Члени цього руху стверджують, що будуть "знищувати" всіх силовиків, чиновників і бізнесменів, які підтримують і фінансують війну. При цьому вони заспокоюють звичайне мирне населення.

"Ми проводимо акції тільки проти осіб цієї влади. Ми не будемо атакувати цивільні об'єкти і мирних громадян", - йдеться в повідомленні.

Партизани закликають приєднатися до них і піднімати біло-синьо-білий прапор, як символ "нової Росії".

Вони обіцяють, що після повалення диктаторської влади "будуть звільнені всі незаконно засуджені і всі народи отримають свободу".

Підрив машини Олександра Дугіна

Нагадаємо, підрив автомобіля стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За його кермом опинилася дочка Олександра Дугіна - Дарина. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін. Можливо, саме на нього готувався замах.

Відомо, що після вибуху джип відразу з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дар'ї Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.

На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Нещодавно стало відомо, що він потрапив до лікарні після того, що сталося.

В Офісі президента України вже відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має ніякого відношення до цього.

Інші новини: