19 ракетних ударів з 20-ти припадає на цивільні об'єкти: в СБУ назвали справжню мету армії РФ

РФ бомбить в основному тільки цивільні об'єкти / Фото УНІАН

Російська влада і пропагандисти постійно розповідають про те, що нібито "не завдають ударів" по цивільних об'єктах в Україні, а стріляють "тільки по військових". Але насправді, лише кожен 20-й ракетний удар припадає на військові об'єкти, інші прилітають по цивільних. Про це заявили в Службі безпеки України.

В СБУ назвали справжні цілі окупантів і зазначили, що Росія - країна-терорист.

"За шість місяців повномасштабної війни світ побачив звірине обличчя Кремля - тисячі загиблих українців, знищені будинки, діти, які втратили своїх батьків. Лише кожен 20-й ракетний удар РФ був нанесений по військовому об'єкту, Інші 19 - потрапляли в житлові будинки, школи, лікарні, університети... У те, що українці будували й створювали своїми руками й з чого складалося наше мирне життя", — йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що Україна ніколи не забуде всі ті злочини, які окупанти скоїли на території нашої країни. Всі вони понесуть покарання.

Обстріл Харкова

Днями окупанти обстріляли два гуртожитки в Харкові, внаслідок чого багато людей загинуло і постраждало.

Увечері 17 серпня російські війська обстріляли Салтівський район в Харкові. Окупанти вдарили по гуртожитку.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих через ракетний удар по гуртожитку у Салтівському районі Харкова зросла до 17 осіб, загинула зокрема і 13-річна дитина.

Рано вранці 18 серпня окупанти знову атакували Харків ракетами. На місцях прильотів спалахнули пожежі. Російські окупанти вранці вдарили ракетою в приміщення гуртожитку в Слобідському районі Харкова. Відомо про 18 поранених, двоє з них – діти. Одна людина загинула.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія хоче перетворити Харків на Алеппо.

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