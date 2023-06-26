УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Юридичні норми йдуть лісом": Симоньян вперше висловилася про бунт Пригожина

Анна Ярославська
26 червня 2023, 09:50 оновлено 26 червня, 09:58
198
Російська пропагандистка після двох днів мовчання заявила: якщо закони не забезпечують стабільність на території Росії, то їх можна ігнорувати.
Маргарита Симоньян, Євген Пригожин
Маргарита Симоньян прокоментувала закриття справи проти Пригожина / Колаж: Главред, фото: скріншот

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян після майже дводенного мовчання вперше прокоментувала спробу ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина здійснити військовий переворот у країні-агресорі Росії.

У своєму Telegram-каналі вона відреагувала на той факт, що на Пригожина спочатку завели кримінальну справу, а потім безперешкодно дозволили виїхати з Росії до Білорусі. За її словами, це рішення було виправданим.

"Зараз багато обговорюють: ось завели кримінальну справу, а потім відпустили, поїхав до Білорусі, це ж насмішка над юридичними нормами. Юридичні норми - це не заповіді Христови та не скрижалі Мойсеєви. Їх пишуть люди, щоб вони захищали правопорядок і стабільність в країні. І якщо в якихось виняткових критичних випадках виходить так, що вони перестають виконувати свою функцію, а виконують зворотну, то вони йдуть лісом", - сказала Симоньян.

відео дня

За її словами, "вибір був між поганим і жахливим".

"Страшніше громадянського протистояння не може бути нічого, включаючи вже тим більше порушення якихось юридичних норм", - додала Симоньян.

Дивіться відео, як Симоньян виправдовує скасування кримінальної справи щодо Пригожина:

Симоньян відреагувала на бунт Пригожина
Симоньян відреагувала на бунт Пригожина / скріншот

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера в околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішив зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Пресслужба президента Білорусі, в свою чергу, заявила, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.

Інші новини:

новини Росії Євген Пригожин ПВК Вагнер Маргарита Симоньян громадянська війна в Росії
Реклама

Головне за день

ЗСУ зайшли на лівий берег Херсонщини - партизани "Атеш"

ЗСУ зайшли на лівий берег Херсонщини - партизани "Атеш"

09:46 Україна
Війна закінчиться не в Україні, а в Москві зміною влади в Росії – Пономарьов

Війна закінчиться не в Україні, а в Москві зміною влади в Росії – Пономарьов

09:00 Ексклюзиви
ЗСУ просунулися на 1-2 км, звільнено ще 17 кв. км територій - Міноборони

ЗСУ просунулися на 1-2 км, звільнено ще 17 кв. км територій - Міноборони

08:45 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:26

Пономарьов пояснив, з якого моменту почнеться крах режиму Путіна

10:18

Так ось воно що: чоловік показав секретну функцію овочечисткиВідео

09:54

Ейдман пояснив, за якої умови верхівка Кремля зважиться усунути Путіна

09:50

"Юридичні норми йдуть лісом": Симоньян вперше висловилася про бунт Пригожина

09:46

ЗСУ зайшли на лівий берег Херсонщини - партизани "Атеш"

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:12

Резніков пояснив, чому немає великої проблеми в позиції США щодо "України-НАТО"

09:12

Похмурий Шойгу вперше після бунту Пригожина показався на публіціВідео

09:11

Не те, що зараз: чому в СРСР не викидали хліб

09:00

Війна закінчиться не в Україні, а в Москві зміною влади в Росії – ПономарьовЕксклюзив

Реклама
08:45

ЗСУ просунулися на 1-2 км, звільнено ще 17 кв. км територій - Міноборони

08:28

Хто зможе отримати бронь від мобілізації з 1 липня: що зміниться

08:19

Путін марно не втопив Пригожина в кровіПогляд

08:01

Двоє дітей залишилися без тата: у боях за Україну загинув розвідник Юрій Саманюк

07:27

В ISW розповіли, як бунт Пригожина позначвися на військах РФ в Україні

06:42

РФ атакувала Одесу: вночі в місті пролунали вибухи

05:00

99% людей не можуть розгадати цю оптичну ілюзію: треба знайти коня за 3 секунди

04:15

Путін повинен щось "учудити", щоб його усунули - Ейдман

04:00

Яке сьогодні свято 26 червня: кого потрібно привітати в цей день

03:30

"Поки Путін живий, війна не припиниться": Ейдман розповів, як РФ програє війну

02:53

"Всі рушниці можуть почати стріляти": Сотник оцінив ризик застосування ядерної зброї Путіним

Реклама
02:06

Любовний гороскоп на тиждень 26 червня - 2 липня: Стрільцю - зустріч, Раку - проблемиВідео

02:00

"Вісім стентів": відомий актор розповів правду про здоров'я Алли Пугачової

01:44

Гороскоп Таро на тиждень 26 червня - 2 липня: Тельцю - втрата, Льву - викликВідео

01:30

Загроза підриву окупантами ЗАЕС: експерт розкрив сценарій військової відповіді Заходу

00:56

Хитрий трюк вражає: гуру прибирання показала, як зробити блискучими сидіння в авто

25 червня, неділя
23:55

Військовий путч Пригожина: США очікували набагато більшого кровопролиття - CNN

23:15

Далекобійна зброя та процеси в РФ: Зеленський провів важливу розмову з Байденом

23:13

Посольство України обвинувачує Ізраїль у проросійській позиції

22:59

Після скандалу в Харкові: Світлана Лобода планує виступ з Валерієм Меладзе

22:29

"Справжній воїн та вірний друг": у тяжких боях загинув молодий боєць батальйону "Свобода"

21:52

Окупанти обстрілюють Херсонщину: серед поранених вагітна жінка

21:06

Гірше Могилевської: Alena розповіла, у кого найскладніший характер в шоу-бізнесі

21:05

"Повернуться у зону "СВО": у Держдумі висловилися про долю "вагнерівців"

20:57

На Бахмутському напрямку ЗСУ за добу просунулися до кілометра - Череватий

20:34

Коли контрнаступ ЗСУ повністю розпочнеться, він буде переможним - Резніков

19:56

Чи є в українській мові слово "рисунок": Авраменко дав несподівану відповідь

19:53

Заміна Шойгу: новим міністром оборони РФ може стати колишній охоронець Путіна

19:45

Некоролівське міні: Кейт Міддлтон вразила вибором луку для зустрічі з ФедереромВідео

19:29

Керують емоціями інших: три знаки з сильним емоційним інтелектомВідео

19:24

Росіяни в Херсоні потрапили в пастку: Гуменюк розповіла про великі проблеми армії Путіна

Реклама
19:20

Якщо хворий маніяк щось зробить на ЗАЕС, наслідки будуть навіть для СіПогляд

18:44

"План уже затверджений": РФ завершила підготовку до теракту на ЗАЕС - Буданов

18:32

"Це буде самогубство": у ЗСУ зробили заяву про можливу атаку Пригожина з Білорусі

18:13

"Ну хто тобі дав грошей, ну хто?": Лобода в Харкові потрапила в скандалВідео

17:50

Росіяни застосували хімічний боєприпас для ЗСУ, однак вітер був у бік окупантів

17:21

На Хмельниччині прихильники УПЦ МП кричали "ганьба" військовим: подробиці гучного скандалу

17:09

Продюсер "Танців з зірками" розповів, хто замінить Влада Яму на шоу

17:05

"Ого, постарів": Меладзе не впізнали росіяни

16:56

Як можна використовувати алое: 5 несподіваних способів застосування

16:47

"Вогонь буде припинено": названо дату та місяць закінчення масштабної бійні - прогноз для УкраїниВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти