"Юридичні норми йдуть лісом": Симоньян вперше висловилася про бунт Пригожина

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян після майже дводенного мовчання вперше прокоментувала спробу ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина здійснити військовий переворот у країні-агресорі Росії.
У своєму Telegram-каналі вона відреагувала на той факт, що на Пригожина спочатку завели кримінальну справу, а потім безперешкодно дозволили виїхати з Росії до Білорусі. За її словами, це рішення було виправданим.
"Зараз багато обговорюють: ось завели кримінальну справу, а потім відпустили, поїхав до Білорусі, це ж насмішка над юридичними нормами. Юридичні норми - це не заповіді Христови та не скрижалі Мойсеєви. Їх пишуть люди, щоб вони захищали правопорядок і стабільність в країні. І якщо в якихось виняткових критичних випадках виходить так, що вони перестають виконувати свою функцію, а виконують зворотну, то вони йдуть лісом", - сказала Симоньян.
За її словами, "вибір був між поганим і жахливим".
"Страшніше громадянського протистояння не може бути нічого, включаючи вже тим більше порушення якихось юридичних норм", - додала Симоньян.
Дивіться відео, як Симоньян виправдовує скасування кримінальної справи щодо Пригожина:
Військовий заколот Пригожина в РФ
Увечері 23 червня ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".
Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера в околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.
Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.
Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішив зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".
Пресслужба президента Білорусі, в свою чергу, заявила, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.
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