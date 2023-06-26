"Юридичні норми йдуть лісом": Симоньян вперше висловилася про бунт Пригожина

Російська пропагандистка після двох днів мовчання заявила: якщо закони не забезпечують стабільність на території Росії, то їх можна ігнорувати.

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Маргарита Симоньян прокоментувала закриття справи проти Пригожина / Колаж: Главред, фото: скріншот

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян після майже дводенного мовчання вперше прокоментувала спробу ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина здійснити військовий переворот у країні-агресорі Росії.

У своєму Telegram-каналі вона відреагувала на той факт, що на Пригожина спочатку завели кримінальну справу, а потім безперешкодно дозволили виїхати з Росії до Білорусі. За її словами, це рішення було виправданим.

"Зараз багато обговорюють: ось завели кримінальну справу, а потім відпустили, поїхав до Білорусі, це ж насмішка над юридичними нормами. Юридичні норми - це не заповіді Христови та не скрижалі Мойсеєви. Їх пишуть люди, щоб вони захищали правопорядок і стабільність в країні. І якщо в якихось виняткових критичних випадках виходить так, що вони перестають виконувати свою функцію, а виконують зворотну, то вони йдуть лісом", - сказала Симоньян.

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За її словами, "вибір був між поганим і жахливим".

"Страшніше громадянського протистояння не може бути нічого, включаючи вже тим більше порушення якихось юридичних норм", - додала Симоньян.

Дивіться відео, як Симоньян виправдовує скасування кримінальної справи щодо Пригожина:

Симоньян відреагувала на бунт Пригожина / скріншот

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера в околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішив зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Пресслужба президента Білорусі, в свою чергу, заявила, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.

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