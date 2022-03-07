Японія висунула Росії претензії через Курильські острови

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Під час виступу в Сеймі 7 березня прем'єрміністр Японії Фуміо Кісіда назвав південну частину Курильських островів японськими споконвічними територіями.

"Для Токіо зазначені острови - Північні території, які є предметом давньої суперечки з Москвою. Росія окупувала ці японські землі в 1945 році після Другої світової і як і раніше утримує під своїм контролем", - сказав Кісіда, передає Японське видання JIJI і Yomiuri.

Влада Японії останні роки утримувалися від формулювання "споконвічні території", коли говорили про "курили", але 7 березня, на 12-й день війни РФ з Україною, риторика змінилася.

"Північні території є територією, властивою Японії, територією, над якою Японія має суверенітет".

Нагадаємо, 28 лютого директор департаменту МЗС Японії Хідекі Уяма заявив, що Росія окупувала Південні Курили.

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"Північні території окуповані, і ми вважаємо, що це суперечить міжнародному праву, як і здійснюється в даний момент напад російської армії на Україну", – сказав він.

Відзначимо, що проблема південних Курильські острови - це територіальна прикордонна суперечка між Японією і Росією про приналежність південних островів Курильської гряди.

Довідка: острови опинилися у складі СРСР після капітуляції Японської імперії у Другій світовій війні. Сьогодні на цих островах проживають близько 17 тис. росіян.

Російська сторона неодноразово заявляла, що суверенітет РФ над цими територіями має відповідне міжнародно-правове оформлення і не підлягає сумніву.

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