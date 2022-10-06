Найгірший мир в Україні кращий за війну - Ердоган

Ердоган закликав до миру в Україні/ скріншот, УНІАН

Найгірший мир в Україні краще війни, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в інтерв'ю виданню Hurriyet і згадав як приклад зернову угоду і обмін полоненими.

"Високо оцінюється посередницька роль нашої країни в російсько-українській війні. З першого дня війни ми доклали величезних зусиль, щоб зупинити кровопролиття, запобігти загибелі людей і руйнуванням", - заявив Ердоган.

За його словами, його країна при кожній можливості доводить до відома їх співрозмовників, що в справедливому світі не буде переможених.

"Все більше стає зрозуміло, що Туреччина може опинитися в положенні, коли обидві країни можуть розмовляти з обома сторонами і довіряти один одному. В ході наших сьогоднішніх контактів багато європейських лідерів говорили про дії Туреччини", - додав президент Ердоган.

Він додав, що неприйнятні події на місцях ускладнюють їхню роботу, проте Туреччина й надалі продовжуватиме свої зусилля, вірячи в те, що навіть найгірший мир кращий за війну. Прикладом для цього він згадує відкриття зернового коридору та обмін полоненими як важливий дипломатичний успіх.

Переговори України і Росії

Глава країни-агресора РФ Путін 30 Вересня вирішив підписати папірці про анексію окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Після цього він вирішив запропонувати Києву, мовляв, "переговори". Причому Росія нібито не братиме участі в "діалозі "щодо анексованих територій, а Україна, мовляв, повинна "скласти зброю".

Президент Володимир Зеленський сказав, що Київ готовий до переговорів з Кремлем, але тільки після того, як там зміниться влада. За словами українського гаранта, Україна намагалася домовитися з Путіним, але після анексії політичного діалогу більше не буде. Влада говоритиме тільки з новим російським керівником.

4 жовтня президент Зеленський вирішив офіційно поставити крапку в політичних переговорах між Києвом і Москвою. Він ввів у дію рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що говорити не буде. Указ глави Української держави набув чинності з дня його опублікування.

Дивіться відео ТСН - Подоляк заявив, що ніяких переговорів з Росією не буде