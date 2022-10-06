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ЗСУ за шість днів звільнили 500 квадратних кілометрів на Херсонщині - Зеленський

6 жовтня 2022, 23:11

Обов'язково настане день, коли можна буде відзвітувати про успіхи на запорізькому напрямку, запевнив президент.

Володимир Зеленський, українські військові, ЗСУ
ЗСУ за шість днів звільнили 500 квадратних кілометрів / Офіс президента України, генштаб ЗСУ

Українські військові звільнили вже більш ніж 500 квадратних кілометрів території Херсонської області від початку жовтня, заявив глава держави Володимир Зеленський у своєму зверненні в четвер, 6 жовтня.

"Тільки з 1 жовтня і тільки в Херсонській області від російського псевдореферендуму було звільнено і стабілізовано більш ніж півтисячі квадратних кілометрів території і десятки населених пунктів. Є успіхи і на східному напрямку", - сказав він.

Зеленський додав, що обов'язково настане день, коли можна буде відзвітувати й про успіхи на Запорізькому напрямку.

Також президент зазначив, що одного разу ми почуємо і про звільнення Криму.

Просування ЗСУ на Донбасі

Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше зробив заяву, згідно із якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай 4 жовтня сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах. Окупанти атакують на Донеччині, проте українські військові відбиваються.

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