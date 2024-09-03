Ядерні провокації на Курській АЕС: Кошарна розповіла про ймовірні плани ворога

Після заходу українських сил на територію Курської області з рупорів країни-агресора Росії неодноразово звучали заяви про нібито загрозу зі сторони ЗСУ Курській АЕС. Однак сама РФ скоріше може влаштувати там провокації, принаймні, виключати цього не можна.
Про це в інтерв'ю Главреду розповіла незалежний експерт з ядерної енергетики і ядерної безпеки Ольга Кошарна. За її словами, зараз не завадило б МАГАТЕ наполягати на зупинці третього енергоблоку на станції.
"25 серпня Росія зупинила четвертий енергоблок Курської АЕС нібито на планово-попереджувальний ремонт. Перший і другий енергоблоки зупинені для зняття з експлуатації, тоді як третій працює на потужності. На місці Гроссі я б пропонувала зупинити третій енергоблок для виключення випадковості", - сказала вона.
Гроссі, до речі, й сам казав про небезпеку цієї конструкції, адже гермооболонки енергоблок немає. Це реактор чорнобильського типу і експлуатуються подібні об'єкти виключно на території агресора РФ.
"Наприклад, умовою вступу Литви в Європейський Союз було зупинення Ігналінської АЕС, теж чорнобильського типу. То чому МАГАТЕ не наполягала, щоб Росія вже давно зупинила всі АЕС з реакторами РБМК чорнобильського типу?", - додала експерт.
Кошарна переконана, що візит очільника МАГАТЕ на Курську АЕС росіяни використали на свою користь. І хоч вони ще хотіли, аби Гроссі визначив, хто винен у потраплянні ракети та дрона по АЕС, він цього не робитиме.
"Він не інженер за фахом, він дипломат і має підтримувати відносини з усіма сторонами. Росія не вперше вимагає визнати Україну ядерним терористом, а замість цього навмисно триває енергоблоки на потужності для ядерного шантажу. Так само, як вони планують вивести хоча б один енергоблок Запорізької АЕС на потужність з нагоди 40-річчя приєднання першого енергоблоку ЗАЕС до електромережі. І вони це зроблять у грудні 2024 року, бо вони запланували будувати на ЗАЕС нову насосну станцію на березі ріки Конки", - зауважила вона.
Тобто тепер окупанти використовують одразу дві станції для ядерного шантажу світу, щоб Україні відмовляли у підтримці та наданні зброї - Запорізьку та Курську АЕС. Вирішальним моментом стане візит Гроссі до України.
Однак, найімовірніше, українські посадовці переконуватимуть його, що окупації Курської АЕС в планах немає, адже дотримання міжнародних зобов'язань у пріоритеті нашої держави, як і особиста безпека.
Хто така Ольга Кошарна?
Кошарна Ольга Павлівна (нар. 8 жовтня 1955 року) – ексчлен колегії Державної інспекції ядерного врегулювання України,
директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю асоціаціх "Український ядерний форум", кандидат хімічних наук.
Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки.
Ситуація на Курській АЕС - що відомо
Нагадаємо, наприкінці серпня у місто Курчатов, де розташована Курська АЕС, росіяни обмежили в'їзд. Як стверджують окупанти, вони побоюються українського наступу та захоплення атомної станції.
Згодом військовий експерт Роман Світан заявив, що, ймовірно, розвідка країни-агресора Росії донесла окупантам, що ЗСУ можуть вийти на трасу Рильськ-Льгов-Курчатов як і зі сторони Суджі, так і зі сторони Глухова.
Однак існує версія і про те, що обмеження на Курській АЕС введені не через страх перед ЗСУ, а для провокацій. Раніше повідомлялося, що коли РФ все-таки спробує влаштувати ядерний інцидент на станції, то наслідки для України будуть залежати від напрямку вітру.
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