Попередили про ризики: операція в Курській області стала несподіванкою для НАТО

Генсек НАТО заявив, що попри все операція ЗСУ підпадає від право України на самооборону, хоч є нюанси.

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Столтенберг вважає, що операція ЗСУ в Курській області ризикована / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", УНІАН

НАТО не було заздалегідь поінформоване про плани Києва щодо прориву у Курській області. Попри це захід українських військ на територію країни-агресора Росії в Альянсі вважають законним.

Як повідомляє Reuters, в нещодавньому інтерв'ю генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував рішення України провести таку операцію. За його словами, Курська операція - ніщо інше, як самооборона.

"Україна має право на самооборону. І згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні", - сказав генсек. відео дня

Столтенберг зізнався, що НАТО не знало про плани Києва до початку реалізації Курської операції. Альянс також не відігравав жодної ролі у діях на території Росії.

Однак в НАТО занепокоєні, що Україна йде на ризик, наступаючи на ворожу територію. Хоча генсек підкреслив, що Київ має самостійно вирішувати, як і де проводити свою військову кампанію.

"Президент Зеленський ясно дав зрозуміти, що операція спрямована на створення буферної зони для запобігання подальшим російським атакам через кордон. Як і всі військові операції це пов'язано з ризиками. Але це рішення України як захищати себе", - додав він.

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Заяви НАТО та його членів в контексті України

Нагадаємо, в Італії прокоментували питання ймовірності надання дозволу Збройним силам України завдавати ударів по цілях у РФ переданою Києву зброєю. Позиція Італії з цього питання не змінилася і Україні використовувати озброєння на території ворога не дозволять.

Напередодні президент Чехії Петр Павел заявив, що вступ України в НАТО не повинен залежати від повного контролю над своїми територіями і війни в країні.

Раніше представник Німеччини - очільник Тюрінгії налетів на Путіна та підтримав відправлення німецьких військових в Україну. Він заявив, що Німеччині варто надіслати своїх солдатів під миротворчим мандатом ООН. Його необхідно створити після припинення активних бойових дій.

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