Ядерне роззброєння РФ: експерт розкрив несподіваний сценарій

Знищення російських боєголовок має відбуватися під міжнародним контролем, каже Олександр Хара.

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З'явився сценарій ядерного роззброєння РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрін

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Росія вже порушувала свої зобов'язання щодо роззброєння

Роззброєння РФ має відбуватися під міжнародним контролем

Дипломат, виконавчий директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара заявив про те, що цілком можна повторити історичний досвід, коли СРСР погодився скоротити свій ядерний арсенал, а вже після розпаду Радянського Союзу в сучасній Росії діяла програма "Мегатонни в мегавати".

"Це була американська ініціатива, за якою російський високозбагачений уран передавали США, і його переробляли на паливо для атомних електростанцій", - підкреслив він у коментарі Главреду.

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За його словами, це був би найбільш правильний шлях: по-перше, процес знищення боєголовок відбувався б під міжнародним контролем, а по-друге, це принесло б користь у сфері мирної енергетики.

Співрозмовник нагадав, що Росія вже порушувала свої зобов'язання з роззброєння. Наприклад, вона зобов'язалася знищити всю свою хімічну зброю, але, як показало використання "Новачка" (а це заборонена хімічна зброя), насправді вона цього не зробила.

"Я не виключаю можливості, що в Росії також збереглася і біологічна зброя, а також є потенціал для її масштабного виробництва. Тому в будь-якому процесі роззброєння ключовим є питання встановлення довіри та контролю. Необхідно ретельно відстежувати наявні запаси, зокрема ті, які перебувають на бойовому чергуванні або в місцях зберігання, а також контролювати сам процес утилізації як боєголовок, так і носіїв", - уточнив він.

Хара додав, що Росії не можна довіряти, і саме тому потрібен чіткий механізм перевірки. Але загалом існують уже відпрацьовані технології утилізації або конвертації ядерних боєголовок для потреб мирної енергетики.

/ Главред

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Нагадаємо, раніше Путіну привиділося створення Україною ядерної зброї. Створити ядерну зброю в сучасному світі не складає особливих труднощів, каже диктатор РФ.

Як повідомляв раніше Главред, у Росії відреагували на чутки про можливе створення Україною ядерної бомби. У Кремлі поскаржилися, що Україна нібито бажає прямої війни НАТО і Росії.

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Хто такий Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).



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