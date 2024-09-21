Там могла бути ядерна ракета "Сармат": деталі про удар по складу окупантів у Тверській області

Вибухи і детонація, які лунали вранці у Тверській області РФ, могли відбуватися на секретному об’єкті.

https://glavred.net/world/tam-mogla-byt-yadernaya-raketa-sarmat-detali-ob-udare-po-skladu-okkupantov-v-tverskoy-oblasti-10599032.html Посилання скопійоване

Стали відомі деталі про удар по складу окупантів у Тверській області/ колаж: Главред, фото: скрін

Внаслідок атаки дронів по Тверській області країни-агресорки Росії був уражений секретний об’єкт у селищі Октябрський. Серед місцевого населення ходить інформація, що на цьому об’єкті розташовуються ракетні шахти, а на бойовому чергуванні перебуває ракета "Сармат", також відома як "Сатана". Про це повідомляє російський Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", посилаючись на розповіді очевидців.

Зазначається, що місцеві жителі поспішають евакуюватися, побоюючись, що в разі детонації їхні села можуть бути зруйновані.

Згідно з даними Telegram-каналу, безпілотники могли уразити секретний об'єкт в Октябрському неподалік від Торопця. За словами місцевих жителів, йдеться про військову частину ракетних військ в Октябрському поблизу старовинного селища Стара Торопа, яку в народі називають "Капай" або "Копай". Ті, хто там був, кажуть, що там є ракетні шахти зі шлюзами, як у бункері, йдеться у публікації.

відео дня

"У травні цього року туди безпілотник упав, військові тоді сказали, що якби в них вибухнуло, то на 30 кілометрів навколо все знесло б. Кажуть там на бойовому чергуванні ракета "Сатана" стоїть", – розповів місцевий мешканець.

Також місцеві жителі кажуть, що через цю військову частину проходить "роздовбана залізниця", якої немає на карті. За чутками, по ній "ганяли на склад та назад" російські та північнокорейські ракети.

Вибухи у Тверській області РФ 21 вересня – що відомо

Вранці 21 вересня повідомлялося, що у Краснодарському краї РФ масштабно палає і детонує склад боєприпасів. Місцеві жителі кажуть, що склад з боєприпасами спалахнув після атаки дронів.

Після цього стали відомі деталі про атаку на склади агресорів. Ця ніч для Росії однозначно увійде в історію, як "вибухова". Під удар потрапили одразу два регіони зі складами – Тверська область та Краснодарський край. Як стверджує Міністерство оборони РФ, нібито протиповітряна оборона за ніч "перехопила" та "знищила" 101 дрон над російськими регіонами.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред