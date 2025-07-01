Маск пообіцяв створити нову політичну партію у США, Трамп відповів

Республіканці Трампа в Конгресі не зможуть переобратися, вважає Маск.

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Маск пообіцяв створити нову політичну партію в США / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, x.com/elonmusk

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Маск вважає, що в США потрібна альтернатива демократам і республіканцям

Трамп натякнув, що компанії Маска можуть позбавити держпідтримки

Американські конгресмени, які підтримали законопроєкт президента Дональда Трампа про скорочення податків, ризикують програти майбутні вибори. Про це співзасновник Tesla і SpaceX, американський мільярдер Ілон Маск 1 липня написав у соцмережі Х.

29 червня документ пройшов процедурне голосування в Сенаті, до цього, 22 травня, його схвалила Палата представників. Законопроєкт передбачає збільшення оборонних витрат, фінансування імміграційної служби та зниження витрат на медицину для малозабезпечених, піднімаючи стелю держборгу США на $5 трлн.

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"Кожен член Конгресу, який йшов на вибори з обіцянками скоротити державні видатки, а потім негайно проголосував за найбільше збільшення держборгу в історії, повинен схилити голову від сорому. Вони програють праймеріз наступного року, навіть якщо це буде останнє, що я зроблю на цій Землі", - написав Маск.

В одному з наступних постів бізнесмен пообіцяв, у разі затвердження законопроєкту Трампа, повернутися до ідеї створення третьої партії у США.

"Якщо цей божевільний законопроєкт про витрати буде ухвалено, наступного дня буде створено "Американську партію". Нашій країні потрібна альтернатива однопартійцям - демократам і республіканцям, щоб у народу дійсно був голос", - написав він.

Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social різко відреагував на критику Маска щодо урядового законопроєкту про витрати і податки.

У своєму дописі президент США припустив, що бізнесмен не зміг би втриматися на плаву без держпідтримки.

"Ілон, можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-хто в історії, з величезним відривом, і без цих субсидій йому, ймовірно, довелося б згортати бізнес і повертатися додому в Південну Африку", - заявив Трамп.

Президент з іронією зазначив, що тоді не було б "жодних запусків ракет, супутників чи виробництва електромобілів", а країна могла б "заощадити величезні статки".

Наприкінці повідомлення він навіть згадав DOGE, натякаючи: "Можливо, нам варто доручити DOGE уважно поглянути на це?"

Ілон Маск / Главред - інфографіка

Відносини Маска з Трампом - новини за темою

Нагадаємо, Ілон Маск став ключовою фігурою в оточенні Дональда Трампа після виборів, що викликало невдоволення у давніх соратників президента. Маск, за словами джерел, поводився як "співпрезидент", брав активну участь у дзвінках і зустрічах, іноді ігноруючи інтереси Трампа.

Також у березні Ілон Маск мав узяти участь у закритому брифінгу Пентагону щодо Китаю, однак захід було скасовано за вказівкою президента США Дональда Трампа. За даними Axios, Трамп був обурений запрошенням Маска через його тісні бізнес-зв'язки з Китаєм і заявив: "Якого біса Ілон там робить? Переконайтеся, що він туди не поїде".

Як повідомляв Главред, Ілон Маск зник із публічного простору, хоча ще нещодавно активно фігурував у медіа, соцмережах і політичних колах. За даними Politico, про нього перестали згадувати і Дональд Трамп, і Білий дім. Це може бути пов'язано з тим, що рейтинг Маска нижчий за рейтинг Трампа, і його згадка шкодить Республіканській партії. Деякі республіканці прямо заявили: "З ним покінчено, люди його ненавидять".

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