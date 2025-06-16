Трампа чекають серйозні проблеми через Маска - що задумав мільярдер

Нова політична партія Маска, ймовірно, може сповідувати праві погляди, що може стати проблемою для Республіканської партії та особисто для Трампа.

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Трампа чекають серйозні проблеми через Маска / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що сказав Огризко:

Створення партії Маска буде чутливим ударом для Маска

Маск і Трамп обоє представляють правий політичний спектр

Трампа можуть чекати серйозні внутрішні проблеми

Мільярдер Ілон Маск нещодавно заговорив про наміри створення третьої партії в США, щоб протистояти республіканцям та демократам. Про те, наскільки це реально в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Він зазначив, що Ілон Маск розпочав із проведення опитування на платформі X (колишній Twitter), у якому взяли участь майже 50 мільйонів користувачів. Близько 80% з них висловили підтримку ідеї створення нової політичної партії.

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"І це, на мою думку, може бути дуже чутливим ударом по Трампу і, в принципі, по Республіканській партії. Тому що це партія, яка буде, так би мовити, пастися на тому ж самому полі, на якому пасеться Республіканська партія", - вказує дипломат.

Огризко зазначив, що Маск і Трамп представляють правий політичний спектр — від правоцентристського до праворадикального. Демократи та інші політичні сили не підтримуватимуть їх, оскільки залишаються вірними своїм демократичним і ліволіберальним цінностям.

За його словами, це означає, що Трамп у підсумку може змушений буде поступитися. Якщо ця ідея справді втілиться, то основні втрати понесе саме Республіканська партія і наразі складно спрогнозувати, наскільки масштабними вони можуть бути.

Дивіться відео інтервʼю Володимира Огризка Главреду щодо санкції проти РФ та майбутнього саміту НАТО:

"Але за будь-яких обставин, з огляду на те, що і в Конгресі, і в Сенаті перевага республіканців зараз мінімальна (мова йде про окремі голоси, і це не істотний розрив), це означає, що будь-яка політична сила, яка забере хоча б кілька десятків цих голосів, буде відігравати ключову роль в організації політичного життя. Тому, з цієї точки зору, у Трампа можуть бути дуже серйозні внутрішні проблеми", - резюмував він.

Політична система США / Інфографіка: Главред

Сварка Трампа і Маска - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп посварився з мільярдером Ілоном Маском і навіть публічно його обізвав, йдеться у матеріалі The Washington Post.

На думку політолога Андрія Золотарьова, цей конфлікт може мати серйозні наслідки для політичного табору Трампа, тому його команда намагатиметься згладити ситуацію, хоча імпічмент йому наразі не загрожує.

Як зазначає експерт Віталій Кулик, суперечка між Трампом і Маском здатна призвести до політичної напруги в США, а спроби примирення між ними є неминучими. Ця нестабільність у США може також позначитися на Україні.

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Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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