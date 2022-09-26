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Бійня в Удмуртії: кілер розстріляв учнів і охорону школи, багато загиблих і поранених

26 вересня 2022, 11:58

Кількість загиблих при стрілянині в школі в Іжевську, попередньо, зросла до 14 осіб.

Іжевськ
В Іжевську сталася смертельна стрілянина в школі / скріншот/112

У російському Іжевську в понеділок, 26 вересня, в школі № 88 почалася стрілянина. Чоловік увірвався в будівлю і відкрив стрілянину по дітях. За попередніми даними, одним з перших загинув охоронець школи.

За даними Baza, стрілянина почалася під час уроку, невідомий чоловік у чорному костюмі, з двома пістолетами Макарова увірвався в клас і відкрив стрілянину по дітях.

Троє із загиблих - школярі. Вбитим дітям - 10, 11 і 15 років, пише 112.

На даний момент, за словами МВС по Удмуртській Республіці, відомо про більш ніж 20 поранених.

Відзначається, що стріляв був озброєний двома травматичними пістолетами, переробленими під стрільбу бойовими патронами. Поки його особа не встановлена.

Бійня в Удмуртії: кілер розстріляв учнів і охорону школи, багато загиблих і поранених
/ Скріншот

Кількість загиблих при стрілянині в школі в Іжевську, попередньо, зросла до 14, уточнили в Слідкомі РФ.

Бійня в Удмуртії: кілер розстріляв учнів і охорону школи, багато загиблих і поранених
/ Скріншот

Нагадаємо, в Росії в Пермському Державному університеті сталася стрілянина. В результаті стрілянини є загиблі та постраждалі.

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новини Росії Іжевськ
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