Знищена база та 80 "двохсотих": окупанти підірвали самі себе на Херсонщині

Окупанти за допомогою іранських дронів знищили свою базу на Херсонщині / Фото УНІАН, AFUStratCom

Російські окупанти знищили за допомогою іранських дронов Shahed-136 свою власну базу в районі міста Скадовськ Херсонської області. Крім того,"вантажем 200 "стали 40 терористів "ЛДНР", 20 російських військових і 20 іранських інструкторів. Про подію розповів у Facebook журналіст Роман Бочкала.

За його словами, іранські інструктори особисто приїхали на південь України, щоб допомогти російській армії освоїти "мопеди" – так називають ці дрони через те, що вони досить галасливі.

В результаті використання окупантами дронів Shahed-136 щось явно пішло не за планом. Крім знищеної бази та ліквідованих солдатів російської армії ще шість загарбників поки що залишаються в статусі "трьохсотих", але немає гарантій, що вони виживуть після отриманих травм.

Також війська РФ втратили 2 одиниці автомобільної техніки, зокрема, "Урал" з боєкомплектом.

БПЛА Shahed-136 - що про них відомо

Дрон Shahed-136 відноситься до класу баражуючих боєприпасів або, як їх ще називають, дронів-камікадзе. Цей БПЛА одноразовий і призначений для ураження наземних цілей, розповів НВ головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков.

Єдине джерело наведення безпілотника - це супутникова навігація. Тобто він наводиться виключно на стаціонарні об'єкти за координатами, які отримує із супутникових систем навігації, таких як GPS або ГЛОНАСС.

"А враховуючи, що Іран перебуває під санкціями і, очевидно, не має доступу до західних комплектуючих з умовним військовим GPS, то використовує звичайний цивільний сенсор GPS, який можна придбати на AliExpress. Зрештою, з високою часткою ймовірності Іранський дрон зібраний з електронних компонентів, які є у вільному продажу. Навіть двигун до Shahed-136 доступний на AliExpress", - пояснив Катков.

Як повідомляв Главред, вночі 26 вересня російські окупанти знову атакували Одеську область дронами-камікадзе. Два дрони потрапили в об'єкт військової інфраструктури. Один - знищений силами протиповітряної оборони. Спалахнула пожежа.

25 вересня російські окупанти також атакували місто за допомогою іранських дронов-камікадзе. Тричі ворог потрапив до адмінбудівлі в центрі міста.

В Одесі в п'ятницю, 23 вересня, лунали звуки стрілянини прямо в центрі міста. Над містом літали ворожі безпілотники, які намагалися збити засоби ППО.

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