"Я хочу жити": американцю вперше в медицині пересадили серце свині

Чоловікові пересадили серце свині / University of Maryland School of Medicine

У США вперше в медицині лікарі успішно пересадили пацієнту серце генетично модифікованої свині.

Хірурги з Медичного центру Університету штату Меріленд відзначають, що через три дні після експериментальної операції, яка відбулася минулої п'ятниці в лікарні Балтімора і тривала сім годин, 57-річний Девід Беннетт відчуває себе добре, пише The Associated Press.

"Це був вибір між смертю та трансплантацією. Я хочу жити. Я знаю, що це постріл у темряві, але це мій останній шанс", - сказав Беннетт за день до операції.

За словами медиків, трансплантація показала, що"серце генетично модифікованої тварини може функціонувати у людини без негайного відторгнення".

Операція тривала 7 годин / University of Maryland School of Medicine

У той же час, підкреслює головний лікар UNOS Девід Классен, це лише перший попередній крок у вивченні того, чи зможе ксенотрансплантація нарешті спрацювати.

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Свиня-донор була незвичайною

Відзначається, що хірурги з Меріленда використовували серце свині, яка була генетично модифікована для видалення "цукрового" гена, що виробляє фермент травлення ізомальтазу.

"Якщо це спрацює, у страждаючих пацієнтів буде нескінченний запас цих органів", - заявив науковий керівник університетської програми з пересадки від тварини до людини Мухаммад Мохіуддін.

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA), що спостерігає за експериментами з ксенотрансплантації, надало екстрений дозвіл на операцію, передбачений у разі виняткових обставин, коли у пацієнта з небезпечним для життя станом немає інших варіантів.

"Він усвідомлює масштаби того, що було зроблено, і він дійсно усвідомлює важливість цього", – поділився син пацієнта Девід Беннетт-молодший.

Раніше повідомлялося, що львівські кардіохірурги провели першу успішну операцію на серці дитини, у якого був вроджений порок.

Медики прооперували п'ятирічного хлопчика Артема. Для медичного закладу це була перша операція на серці дитини.

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