УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Я хочу жити": американцю вперше в медицині пересадили серце свині

11 січня 2022, 12:31

Чоловік відчуває себе нормально.

false
Чоловікові пересадили серце свині / University of Maryland School of Medicine

У США вперше в медицині лікарі успішно пересадили пацієнту серце генетично модифікованої свині.

Хірурги з Медичного центру Університету штату Меріленд відзначають, що через три дні після експериментальної операції, яка відбулася минулої п'ятниці в лікарні Балтімора і тривала сім годин, 57-річний Девід Беннетт відчуває себе добре, пише The Associated Press.

"Це був вибір між смертю та трансплантацією. Я хочу жити. Я знаю, що це постріл у темряві, але це мій останній шанс", - сказав Беннетт за день до операції.

За словами медиків, трансплантація показала, що"серце генетично модифікованої тварини може функціонувати у людини без негайного відторгнення".

false
Операція тривала 7 годин / University of Maryland School of Medicine

У той же час, підкреслює головний лікар UNOS Девід Классен, це лише перший попередній крок у вивченні того, чи зможе ксенотрансплантація нарешті спрацювати.

Реклама

Свиня-донор була незвичайною

Відзначається, що хірурги з Меріленда використовували серце свині, яка була генетично модифікована для видалення "цукрового" гена, що виробляє фермент травлення ізомальтазу.

"Якщо це спрацює, у страждаючих пацієнтів буде нескінченний запас цих органів", - заявив науковий керівник університетської програми з пересадки від тварини до людини Мухаммад Мохіуддін.

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA), що спостерігає за експериментами з ксенотрансплантації, надало екстрений дозвіл на операцію, передбачений у разі виняткових обставин, коли у пацієнта з небезпечним для життя станом немає інших варіантів.

"Він усвідомлює масштаби того, що було зроблено, і він дійсно усвідомлює важливість цього", – поділився син пацієнта Девід Беннетт-молодший.

Раніше повідомлялося, що львівські кардіохірурги провели першу успішну операцію на серці дитини, у якого був вроджений порок.

Медики прооперували п'ятирічного хлопчика Артема. Для медичного закладу це була перша операція на серці дитини.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
viber
новини США трансплантація органів
Зараз ви переглядаєте новину «"Я хочу жити": американцю вперше в медицині пересадили серце свині». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 11 січня 2022: Дівам – заздрість, Терезам – плітки, Водоліям - виграшГороскоп на сьогодні, 11 січня 2022: Дівам – заздрість, Терезам – плітки, Водоліям - виграш Притягують бідність: які речі потрібно викинути з кухніПритягують бідність: які речі потрібно викинути з кухні Будинок буде пахнути затишком: наймодніші шпалери у 2022 роціБудинок буде пахнути затишком: наймодніші шпалери у 2022 році Гороскоп на картах Таро на січень 2022 для вогняних знаків зодіаку - Овнів, Стрільців, ЛевівГороскоп на картах Таро на січень 2022 для вогняних знаків зодіаку - Овнів, Стрільців, Левів Дієтолог назвала три продукти, в яких "ховається" найбільше цукруДієтолог назвала три продукти, в яких "ховається" найбільше цукру
14:10

Гороскоп Таро для Козерогів на 2022 рік обіцяє їм кар'єрне зростання та глобальні зміни

14:01

До "діда Лук'яна" Порошенко не відправитьсяПогляд

13:54

"Нападете - отримаєте проміж ніг": колишній польський міністр жорстко вилаяв агресію Росії

13:39

Названо найкорисніший сік - він незамінний взимку і влітку

13:14

Ціни в 2 рази більше імпортних: українцям доведеться переплачувати за вітчизняні овочіВідео

Реклама
13:08

Чому екотерористи атакують прибутковий бізнес: пояснення юриста

13:00

Гороскоп на завтра, 12 січня 2022: Тільцям – втрати, Левам – віщі сни, Стрільцям - ревнощіВідео

12:44

У Києві побили та пограбували відомого телеведучого, який вів дебати Порошенка і ЗеленськогоВідео

12:39

Тоня Матвієнко показала рідкісні знімки з 23-річною дочкою від першого шлюбу

12:37

Гривня на порозі коливань: аналітики назвали причинуВідео

12:31

"Я хочу жити": американцю вперше в медицині пересадили серце свиніВідео

12:14

Учені відкрили гормон, який може зробити прорив у лікуванні діабету

11:40

Все піде навперейми: астролог назвала найнебезпечніші дні ретроградного Меркурія 2022Відео

11:28

Врятував водія і пасажирів маршрутки: підліток з Мелітополя став національним героємВідео

10:59

Євген Кошовий знову одружився - перші фото церемонії

10:57

"Рвана рана, кров хлюпала": подробиці смерті поліцейського від іклів кабана під ЖитомиромВідео

10:26

П'яного митника, який вбив 21-річну дівчину і втік з місця ДТП, закрили у СІЗО

10:24

Коли прибирати ялинку після Нового року 2022: як зробити це правильно і не накликати біду

10:03

Двох доз COVID-вакцини "недостатньо" для захисту від Омікрону: в Pfizer розробляють новий препарат

09:43

"Путін серйозно хворий, його дні полічені": мольфарка видала похмурий прогноз щодо президента РФВідео

Реклама
09:28

Токаєв оголосив про завершення місії ОДКБ в КазахстаніВідео

09:23

Коли щедрують у 2022 в Україні: щедрівки для дітей та дорослихВідео

09:21

Зараження коронавірусом можна уникнути: вчені винайшли простий спосібВідео

09:00

Україна на міжнародній арені в 2022 році: чого чекати від друзів і ворогів

09:00

Стабільність гривні або долар по 50: що буде з курсом в 2022 році

08:56

США "по-тихому" виділили Україні 200 млн доларів військової допомоги - CNN

08:44

Комаровський розвінчав популярні міфи про добову норму водиВідео

08:39

Помер президент Європейського парламенту

08:27

Чому немає західних санкцій проти Казахстану?Погляд

08:20

Закрила всі карти та залишилася винною: ПриватБанк звинувати у вимаганні

07:58

Лікар пояснив, що може зупинити пандемію коронавірусу

07:47

Гороскоп на сьогодні, 11 січня 2022: Дівам – заздрість, Терезам – плітки, Водоліям - виграшВідео

07:45

У моду на 2022 рік прийшла стрижка неповторної краси перевернутий боб, що пасує всімФото

07:24

Чоловік був живцем похований під тоннами гною: під Кам'янцем-Подільським сталася смертельна ДТПВідео

06:46

Буде дуже холодно: синоптик назвала найморозніший день тижняВідео

06:19

"Черевце" Росії: окупанти вже не залишать КазахстанПогляд

06:10

Без суворих заборон і з цікавою альтернативою: як відучити дитину від "залипання" в телефоні

05:54

Як приготувати супердобриво для всіх квітів удома: знадобляться лише три препарати з аптечкиВідео

05:40

Що має бути на столі на Старий Новий рік: 7 головних страв на Щедрий вечірВідео

05:24

Помідори по 240 гривень за кіло: українців шокували космічним подорожчаннямВідео

Реклама
05:08

День дякую 2022: душевні привітання і милі картинки в день подяки

04:42

Пігулки не потрібні: Комаровський розповів, що робити у разі підвищеного тиску

02:31

Які "корисні" продукти насправді небезпечно їсти - відповідь дієтолога

01:38

Українців звільнять від сплати "податку на город": кому пощаститьВідео

01:32

Оксана Байрак виклала архівні кадри до пластики

00:51

Прикмети на 11 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду в найнебезпечніший день січняВідео

00:43

Спека у світі продовжить бити рекорди: вчені назвали причинуВідео

10 січня, понеділок
23:58

Катували і вимагали грошей: під Дніпром двоє братів на Різдво по-звірячому вбили пенсіонераВідео

23:32

Могилевська показала, як виглядала 15 років томуВідео

23:31

Чим популярний рибний делікатес корисний для серця і судин - коментар експерта

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти