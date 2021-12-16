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Унікальна операція: у Львові медики ювелірно зашили серце п'ятирічної дитини

16 грудня 2021, 13:47

Дефект у серці хлопчика кардіохірурги усунули через розріз лише у 8 см.

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У Львові провели унікальну операцію на серці / Facebook О.Самчука

Львівські кардіохірурги провели першу успішну операцію на серці дитини, у якої був вроджений порок.

Медики прооперували п'ятирічного хлопчика Артема. Для медичного закладу це була перша операція на серці дитини, розповів в. о. генерального директора Першого територіального медичного об'єднання Львова Олег Самчук.

"Це старт дитячої кардіохірургії в медзакладі", - розповів медик.

"Дефект міжпередсердної перетинки. Між лівим та правим передсердям у дитини була дірочка, через яку кров змішувалася при кожному скороченні. У перспективі це, на жаль, прямий шлях до розвитку серцевої недостатності. Єдиний вихід - операція", - пояснив Самчук.

Лікар уточнив, що дефект в серці хлопчика кардіохірурги усунули через розріз лише в 8 см, який зробили збоку, а не посередині грудної клітини.

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"Цей надсучасний малотравматичний метод, який поки мало де в Україні використовується, називається "бокова торакотомія". Операція минула успішно. З дитиною усе добре. І вже на завтра плануємо наступне кардіохірургічне втручання. Роботи дуже багато. У наших планах 200-300 операцій щороку", - додав Самчук.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 13-річний Максим - перша дитина в Україні, якій зробили пересадку серця, розповів про свій стан і поділився, що мріє скоріше повернутися додому.

Орган йому пересаджував директор Інституту серця Борис Тодуров з Гавриїлом Ковтуном і лікарем дитини Віталієм Петровим.

Донором органів став 54-річний чоловік, який помер від інсульту. Його сім'я дала згоду на забір органів.

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