"Шанс на нове життя": підлітка, якому вперше в Україні пересадили серце, виписали додому

Підлітка вже виписали з лікарні додому / instagram.com/iitsmaxx_xx

У Львові 23 вересня хірурги зробили унікальну операцію – пересадку серця 13-річному хлопчикові. Наразі Максим почувається чудово; каже операція дала йому нове життя та можливості. Його вже виписали з лікарні.

Трансплантацію серця 13-річному хлопчику виконали у Львівській лікарні швидкої медичної допомоги. Донором став 54-річний чоловік який помер від інсульту. Такий випадок сумісності – один на мільйон.

"Сьогодні дуже чудовий день не тільки для нас, але, я думаю, для всієї країни. Перша дитяча трансплантація серця. Вона була 4 тижні тому. Максим вже сьогодні (18 жовтня – Главред) їде додому в доброму здоров'ї та гарному настрої" – говорить директор Інституту серця Борис Тодуров, який і проводив йому операцію.

Тодуров додав, що Максим став його колегою – блогером. На його сторінку в інстаграмі за 4 тижні підписались понад 6 тисяч людей. У своєму блозі, хлопець ділиться новинами про те, як триває його реабілітація. У майбутньому він розповідатиме, як це – жити з донорським серцем.

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"Мабуть, це найунікальніший хірургічний випадок за останній рік. І на наступному тижні я розповім про дівчинку, яка ще на рік молодша за Максима, і вже теж перебуває в хорошому стані", – додав Тодуров.

Лікар зауважив, що Максиму до весни потрібно уникати контактів з чужими людьми, тим паче під час пандемії коронавірусу. Мама хлопчика подякувала лікарю за порятунок її сина.

"Дякуємо вам, лікарю, за вашу роботу. За те, що в України є такі медики, які можуть зберегти життя", – зазначила жінка.

Тодуров зауважив, що під час трансплантації працювала ціла команда спеціалістів – трансплантологи, хірурги, анестезіологи, кардіологи. За словами лікаря, усі вони дуже постаралися, тож з Максимом все має бути добре. Раніше на своїй сторінці в інстаграмі хлопчик поділився відео того, як медики вчили його правильно дихати.

Раніше Главред писав, що в Києві успішно пересадили серце 12-річній дівчинці зі складною патологією. Це був її єдиний шанс. Живе серце донора 28 вересня до столиці вдалося оперативно доставити менш ніж за годину.

Донором став 38-річний вінничанин. Медики не змогли врятувати його життя через складну черепно-мозкову травму. Лікарі констатували смерть головного мозку, а рідні дали дозвіл на забір його органів.