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Мріє про зустріч з родиною донора: у Львові виписали пацієнта, якому пересадили легені

28 жовтня 2021, 13:47

В Україні вперше провели таку операцію, трансплантація легенів - одне з найскладніших хірургічних втручань.

Віктор Бабій
Віктора Бабія виписали додому, відтепер на нього йчекає місяць реабілітації / facebook.com/irina.zaslavets

У Львові вперше в Україні провели оперативне втручання з пересадки легенів. Пацієнта виписали з лікарні, він вільно пішов додому. Трансплантація органу є однією з найскладніших операцій. Легкі донора повинні ідеально підходити реципієнту, а ризик відторгнення може бути дуже високим. Віктор, якому зробили операцію, може дихати на повні груди, і мріє про зустріч з родиною донора, щоб подякувати їм особисто. Померлого донора провели до операційної коридором поваги.

У сюжеті вечірнього випуску ТСН у середу, 27 жовтня розповіли про важку долю 56-річного Віктора Бабія. Чоловік 10 років страждав хронічною хворобою легень. Він не міг жити без кисневого концентратора, а останні декілька років й зовсім не виходив на вулицю. Місяць тому він був на межі життя і смерті.читайте також"Шанс на нове життя": підлітка, якому вперше в Україні пересадили серце, виписали додому

Операція з пересадки легень Віктору вперше в Україні була проведена минулого місяця. Донором органу став 54-річний чоловік, який помер від інсульту. Родичі спочатку не хотіли віддавати органи померлого. Але після того як їм показали момент зі спеціального ефіру ТСН до Дня Незалежності, коли зустрілися мама донора і людина, якій пересадили серце її сина, змінили своє рішення. Вони дали згоду на проведення оперативного втручання по забору органів.

Померлого донора лікарі провели до операційної коридором поваги.

Операція з трансплантації легенів тривала 12 годин.

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Пацієнт зміг самостійно дихати вже за 6 годин після проведення операції. Наступного дня він зміг зробити перші кроки. Наразі на нього чекає місяць реабілітації, включаючи проведення занять на тренажерах і роздування нових легенів.

Віктор спілкувався з журналістами через спеціальний прозорий щит. Пацієнти, яким зробили операцію з пересадки легенів, вразливі до інфекцій. Він також повинен берегтися і від коронавірусної інфекції, хоча раніше зробив щеплення. Віктор повинен все життя приймати ліки, щоб не сталося відторгнення легенів.читайте також"Політ нормальний": як почувається Макс - перша дитина в Україні, якій пересадили серце

Журналісти повідомили, що гроші на реабілітацію пацієнти були виділені Львівською міськрадою. Сім'я Бабіїв надалі сподівається на допомогу держави. Наразі ж Віктор мріє про зустріч з родиною донора, щоб особисто їм подякувати.

Операція з пересадки легенів обійшлася в 1 500 000 гривень. Це грошові кошти лікарні та благодійників. 90% препаратів, які потрібні для проведення трансплантації, не зареєстровані на території України.

Відомо, що в листі очікування Львівської лікарні швидкої допомоги вже 20 пацієнтів, які потребують трансплантації легенів. Це люди з усієї країни, серед них і діти. Лікарі вірять, що вже за декілька років в Україні такі операції стануть регулярними, а не поодинокими.

Складні хірургічні операції в Україні

21 вересня в Клінічній лікарні швидкої допомоги у Львові провели дві унікальні операції: перша трансплантація легенів і перша пересадка серця дитині. Легені пересадили 56-річному чоловікові, а серце – 13-річному хлопчикові. Оперував дитину директор Інституту серця Борис Тодуров.

Операцію з трансплантації легень виконали українські кардіохірурги Ігор Гуменний, Роман Домашич, Торакальний хірург Юрій Король та їхні колеги з Польщі - Пьотр Пасіка, Мацек Урлік, Томаш Стонцель та анестезіолог Анна Пюро.

29 вересня повідомлялося, що у Києві 12-річній дівчинці зробили операцію з пересадки серця. Донором став 38-річний чоловік. Лікарі констатували у нього смерть мозку, рідні дали дозвіл на трансплантацію. Завдяки донорським органам чоловіка вдалося врятувати ще троє пацієнтів, у двох київських госпіталях пересадили його нирки та печінку.

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